Batıçim’de hisse devriyle birlikte yönetim de değişti

Çimento, enerji ve liman işletmeciliği ile Türkiye’nin en önemli gruplarından olan Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş’deki hisse devrinin Rekabet Kurulu tarafından da onaylanmasıyla Batıçim’de üst yönetim yeniden şekillendi.

Maden, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet yürüten Çiftay, Rekabet Kurulu’nun onayladığı satışın ardından Batıçim’in önemli bir hissedarı ve yönetimin de yeni sahibi oldu.

Gerçekleşen satışla, Bükey, Günel, Egeli ve Grebene ailelerinin sahip olduğu toplam yüzde 30.0247 A ve B grubu hisse, maden ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin oldu.

Satılan hisselerin devir değeri 95 milyon dolar olarak açıklandı. 2021’e bünyesinde barındırdığı 6 şirket, bini bulan istihdam ve 2 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim’de resmileşen satış sonrası yönetim de değişti.

Batıçim Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Çiftay’ın sahibi Sabit Aydın getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülant Candaş, Yönetim Kurulu Üyeleri de Erdoğan Göğen, Ömer Çağdaş Selvi, Ali Kışla, Yusuf Kaya ve Mehmet Gökalp Özkök olarak belirlendi.

“Ege’nin İncisi Batıçim’i daha da yükselteceğiz”

Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın, Batıçim’i çok daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Batıçim pay alımıyla firmaları adına önemli bir yatırım yaptıklarını söyleyen Aydın, “Batıçim yatırımı sadece bizler ve ailemiz için değil, bölge ekonomisi için de büyük anlam taşıyor. Batıçim yarım asır önce yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulduktan sonra hızla büyüyerek Türk çimento endüstrisinin güçlü şirketlerinden biri haline geldi. Batıçim, gerçekleştirdiği yatırımlar ve üretimleriyle ulusal ekonomiye de katkı sağlıyor. Çiftay olarak şimdi Batıçim’de devraldığımız bayrağı daha da yukarılara taşımanın gayreti içinde olacağız. Çimento üretiminden enerji, liman işletmeciliğinden istihdama kadar birçok alanda teknolojiyi ve kaliteyi esas alarak Batıçim markasını ileriye taşımak için geceli gündüzlü çalışacağız.” şeklinde konuştu.