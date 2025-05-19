Batısöke’nin ihracatı 3 ayda yüzde yüzde 179 arttı

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu iştiraki Batı­söke Söke Çimento Sa­nayii, 2025 yılı birinci çeyrek dönemine ilişkin faaliyet ve fi­nansal sonuçlarını açıkladı.

Şir­ketten yapılan açıklamaya göre, 2024’ün aynı dönemiyle karşı­laştırmalı olarak değerlendiri­len sonuçlar, şirketin operasyo­nel ve finansal göstergelerinde dikkat çekici bir iyileşme yaşan­dığını ortaya koydu. Yılın ilk çey­reğinde şirketin ihracat rakam­larında yüzde 179 oranında ar­tış gerçekleşirken, bu başarıda ihracat odaklı stratejilerin etkin uygulanması belirleyici oldu.

Aynı dönemde yurtiçi satışlarda kârlılık önceliğiyle izlenen poli­tikalar, toplam kârlılık artışına güçlü destek verdi. KAP’a yapı­lan açıklamaya göre, 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla brüt kâr mar­jı yüzde 5’ten yüzde 21’e yüksel­di. Esas faaliyet kârı, negatif se­viyelerden yüzde 8’e ulaştı. Net dönem kârı, yüzde 9,2’den yüz­de 42,5’e çıkarken FAVÖK marjı, yüzde 1,1’den yüzde 22,1’e yükse­lerek 249 milyon TL oldu. Aynı dönemde şirketin finansal borç­luluğu yüzde 49 oranında azaltı­larak, bilanço yapısı önemli öl­çüde güçlendirildi.

Batı Anadolu Şirketler Top­luluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, başarı­lı performansın arkasında satış fiyatlarındaki stratejik düzen­lemeler, etkin yakıt gideri yöne­timi ve alternatif yakıt kullanı­mının artırılması gibi sürdürü­lebilir maliyet politikalarının uygulanmasının etkili olduğu­nu söyledi.

Geçen ay açıklanan stratejik dönüşüm süreci doğ­rultusunda, grubun çimento faa­liyetlerinin tamamının Batısöke çatısı altında birleştirileceğini hatırlatan Candaş, “Devam eden yapılanma çalışmalarımızla da­ha yalın, etkin, sürdürülebilir ve kârlı bir organizasyon yapısına ulaşmayı amaçlıyoruz. 2025 yı­lını bütçelenen ciro, net kâr ve FAVÖK hedeflerinin üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz. Yıl boyunca tüm faaliyetlerimizle bu hedefe doğru kararlılıkla iler­leyeceğiz” dedi.