BAU, THE'nin '2024 Etki Sıralaması'nda adından söz ettirdi

Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınmaya yaptıkları katkı açısından değerlendirildiği 'THE Impact Rankings 2024' sıralamasında Bahçeşehir Üniversitesi, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik üniversiteler etki sıralamasında üç kalkınma amacında Türkiye birincisi, üç kalkınma amacında ise vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu. BAU, tüm dünyada nitelikli eğitim sürdürülebilir kalkınma amacına katkı sıralamasında da 18’inciliği elde etti.

Dünya üniversitelerini Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) gerçekleştirilmesine yönelik katkıları ve yarattıkları etki açısından değerlendiren en bilinen ve itibarlı endeksin sonuçları kamuoyuna açıklandı. Bu yıl 125 farklı ülkeden 2 bin 152, Türkiye’den ise 100 üniversitenin verileri yönetim, öğretim, araştırma, sosyal etki ve amaçların gerçekleştirilmesi için sivil toplum kuruluşları, yerel- ulusal yönetim ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği açısından değerlendirildi.

THE sıralaması, 2 bin 152 üniversite ele alınarak oluşturuldu

Bahçeşehir Üniversitesi, THE etki sıralamasında dünyadaki 2 bin 152 üniversite arasında nitelikli eğitim amacında 18’inci, cinsiyet eşitliği amacında 26’ncı, barış, adalet ve güçlü kurumlar amacında ise 32’nci oldu. Amaçlar için ortaklıklar ve eşitsizliklerin azaltılması amacında dünya sıralamasında 101-202, sanayi, yenilikçilik ve altyapı amacında ise 201-300 bandında yer aldı.

Listede Türkiye'den 100 üniversite yer alıyor

THE Etki Sıralaması 2024 sonuçlarına göre, Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’den listeye veri girişi yapılan 100 üniversite arasında büyük başarı gösterdi. Devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı sıralamada BAU, cinsiyet eşitliği, barış, adalet ve güçlü kurumlar amacı ile amaçlar için ortaklık kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Nitelikli eğitim amacı, eşitsizliklerin azaltılması amacı ve sanayi, yenilikçilik ve altyapı kategorilerinde vakıf üniversiteleri arasında birinciliği alan BAU, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik etki sıralamasında Türkiye vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı.

"Başarılarımızın gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum"

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, THE etki endeksi sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2024 - Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Etki Endeksi’nde elde ettiğimiz başarılar, üniversitemizin değerlerine ve misyonuna olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Elde ettiğimiz başarı da sürdürülebilir kalkınmaya olan tutkumuzun somut bir çıktısıdır. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve ekip arkadaşlarımın azim ve gayretleriyle elde ettiğimiz bu başarıların, gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”