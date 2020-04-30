Bauhaus Türkiye mağazalarını 4 Mayıs'ta açıyor

30 Nisan 2020

Ulusal çapta uygulamaya konulan koruyucu tedbirler seferberliğine uygun olarak Ankara'da üç, Antalya'da bir, Bursa'da 1 ve İstanbul 'daki 5 mağazasını geçici olarak kapatan Bauhaus Türkiye, 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü mağazalarını tekrar hizmete açıyor.

Mağazalar belli bir süre için mayıs ayında 11:00-19:00 saatleri arasında hizmete açık olacak.

Ayrıca Bauhaus Mağazalarında açılış öncesi - Bilim Kurulu ve diğer otoritelerin tavsiye ve kurallarına uygun olarak girişlerden itibaren satış alanları, reyonlar, kasa bölgeleriyle, sosyal katlar olmak üzere tüm alanlar ve alışveriş arabaları uzman ve profesyonel ekiplerce dezenfekte edilebilecek.

Mağaza girişlerinden itibaren iç alanlar, reyonlar ve kasalarda izolasyon gereği ziyaretçiler arasında 2 metre sosyal mesafe olması için mağaza zeminleri başta olmak üzere görsel uyarı levhaları da hazırlanmıştır.Tabii ki Bauhaus görevlileri denetimi sürdürecek ve bu kurala uymayan ziyaretçileri gereğinde ikaz edecektir. Bauhaus mağazalarındaki tüm görevliler de maske kullanacaklar, görevlilerin giriş ve çıkışlarda ateşleri ölçülmeye devam edecektir. Ziyaretçilerin de maske takmış olması gerekiyor.