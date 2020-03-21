Bauhaus Türkiye, 'online' hizmet verecek

21 Mart 2020

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Bauhaus Türkiye de geçici olarak mağazalarını kapattığını açıkladı.

Bauhaus Türkiye, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bauhaus türkiye çalışanlarının ziyaretçilerinin tedarikçilerinin sağlıkla ilgili sorun yaşamamaları için ilan edilen pandemi kurallarına ve resmi kurum talimatına uygun olarak mağazalarını geçici süre kaydıyla kapatmış bulunuyor. Zengin ürün yelpazesiyle ve servis kalitesiyle www.bauhaus.com.tr adresinden yani onlıne mağaza’dan bauhaus’un bilinen güvenli kalitesindeki çok geniş ürün çeşitleriyle ve fiyat avantajlarıyla 7/24 tüketicilerin hizmetindedir."