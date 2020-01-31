Baumit, ikinci fabrikayı İç Anadolu’da kuracak

31 Ocak 2020

Ferit PARLAK

Dış cephe ısı yalıtımı sistemleri, kuru harç ve makineli hazır sıva sektörlerine yönelik Dilovası’ndaki fabrikasında üretim yapan Baumit, Türkiye’de ikinci fabrikayı İç Anadolu bölgesinde kurmak için hazırlık yapıyor. 200’ün üzerinde bayisi bulunan şirketin Genel Müdürü Atalay Özdayı, “Yatırım kararı için, global bir şirketin Türkiye’ye güveni diyebiliriz. İnşaat sektörü ekonomik olarak kolay günlerden geçmiyor. Ama bu böyle kalmayacak. İnşaat ve konut ihtiyacı hiç bitmeyecek. 2020’nin Türkiye için çıkışın başlayacağı bir yıl olacağına inanıyoruz” dedi.

Enerji ithalatının 11 milyar dolarlık bölümünün ısıtma ve soğutma ihtiyacından kaynaklandığını dile getiren Özdayı, binalarda yapılacak ‘yalıtım’ yatırımıyla bu faturanın önemli oranda düşürülebileceğini söyledi. Dış cephe ısı yalıtımı sistemleri, kuru harç ve makineli hazır sıva sektörlerine yönelik üretim yapan Baumit, Türkiye’de ikinci fabrika yatırımı için çalışma başlattı. 30 ülkede 38 fabrikası bulunan şirket, Türkiye’de Dilovası’ndaki fabrikasıyla üretim yapıyor. İkinci fabrikanın ise İç Anadolu’da kurulması planlanıyor. Küresel 1 milyar dolarlık ciroyu aşan Baumit, Türkiye’de ikinci fabrika yatırımı için çalışma başlattı. Türkiye’de cephe kaplamaları ve boyaları, ısı yalıtım sistemleri, sıvalar, şap ürünleri, karo yapıştırıcıları, derz dolgu, örgü harçları üreten şirketin, 200’ün üzerinde de bayisi bulunuyor.

“Yatırım kararı, global bir şirketin Türkiye’ye güveni”

İnşaat sektöründe yaşanan daralma ve durgunluğa rağmen yeni yatırım yapma kararı alan şirketin hedefleri ve sektörün genel durumu ile ilgili DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Baumit Genel Müdürü Atalay Özdayı , “Yatırım kararı için, global bir şirketin Türkiye’ye güveni diyebiliriz. İnşaat sektörü ekonomik olarak kolay günlerden geçmiyor. Ama bu böyle kalmayacak. İnşaat ve konut ihtiyacı hiç bitmeyecek. 2020’nin Türkiye için çıkışın başlayacağı bir yıl olacağına inanıyoruz” dedi.

Konutta 2 milyon adetlik bir stok bulunduğunu kaydeden Özdayı, “1 milyon bitmiş, 1 milyon ise inşaatı devam eden konut var. Bu 5 senede eritilebilecek bir stok. Ekonominin toparlanmaya başlamasıyla beraber, konut alımları yıllık 600 ila 650 binlere çıkıyor. 2020 beklentimiz ise 500 binin üzerinde. En önemli etken tabii ki faizler olacak” diye konuştu.

“Konut fiyatları artar”

Konut fiyatlarının, diğer ülkeler baz alındığında düşük kaldığını iddia eden Özdayı, “İstanbul’da 50 ila 60 bin dolara ev alabilirsiniz bugün. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda inanılmaz bir fiyat. Dolayısıyla, konut fiyatlarının bundan sonraki süreçte, bugünkü kadar ucuz olmayacağını düşünüyoruz. Arap ülkelerinden sonra ciddi anlamda Çinlilerden de talep gelmeye başladığını görüyoruz, duyuyoruz” dedi.

Birkaç üründe ihracat yaptıklarını da vurgulayan Özdayı, “Satışlarımız içerisinde ihracatın payını artırmak için komşu ülkelerde ve yakın pazarlarda çalışma yapacağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren adımlar atmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.