Baycan Elektrik İlk çeyrek verilerini açıkladı: Yüzde 15 büyüdü

Kablo gruplama sektöründe 56 yıldır hizmet sunan Baycan Elektrik, 2023 yılının ilk çeyreğinde ortalama %15 büyüdü. 2022 yılında 470 milyon TL ciroya ulaşan Baycan Elektrik, 2023 yılında kurulu kapasitesini 2.5 kat artırarak %25 büyümeyi hedeflemişti. İlk çeyrek büyüme rakamları doğrultusunda Baycan Elektrik’in yıl sonu hedefine ulaşacağı öngörülüyor.

Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Ülkemizde 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 ayrı deprem toplam 11 ilimizi derinden yaraladı. Şimdi piyasaların öncelikli gündemi 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimidir.

"Yılın ilk çeyreğinde %15’lik bir büyüme gözlemliyoruz"

Bütün bu bileşenler ekonomide etkisini ‘giderek artan enflasyon’ olarak gösteriyor. Kablo gruplama sektöründe bunun yansımalarını iç pazarda belirli bir oranda daralma olarak gözlemliyoruz. Buna rağmen, Baycan Elektrik 2023 yılının ilk çeyrek değerlendirmesinde yeni müşteri talepleri ve ihracat tarafındaki gelişmelerle bize hedeflerimiz doğrultusunda pozitif bir tablo veriyor.

2023 yılı içinde kurulu kapasitemizi 2.5 kat artırarak %25 büyümeyi hedefledik. Bu doğrultuda yılın ilk çeyreğinde %15’lik bir büyüme gözlemliyoruz. İçinde bulunduğumuz durağan dönemin yeni projeler ile önüne geçerek yıl içinde hedefimizi yüksek oranda yakalayacağımızdan eminiz. Toplam ciromuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20-30 artış var” dedi.

Yılmaz, Baycan’ın bu dönem içerisinde çalışanların yoğun çabaları, tedarik zinciri, sistem yetkinliği, sosyal ve kurumsal anlamda en iyi uygulamaları standart belirleme sayesinde faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde büyümeye ve değer üretmeye devam ettiğinin özenle altını çizdi.

2023 yılının ilk çeyreğinde beyaz eşya sektöründe Romanya, Rusya ve Afrika pazarında ihracat potansiyeli yakaladıklarını ve bu sayede %10-15 ihracat hedefi doğrultusunda somut adımlar atmaya başladıklarını belirten Yılmaz, “Yılın ilk çeyreğinde gözlemlediğimiz iç piyasadaki durgunluğu dış piyasadaki pazarı aktif kullanarak dengeleme yönünde stratejiler belirliyoruz” dedi.

"5.000 metrekarelik bir alan bünyemize katıldı"

Firma yatırımları hakkında Yılmaz şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz ay içerisinde var olan işletmemizin dışında yeni 5.000 metrekarelik bir alan bünyemize katıldı. Yeni gelişmelere paralel olarak bu yerleşkede üretime geçiş sürecindeyiz.

Aynı zamanda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin İmişehir’de bulunan yeni yerleşkesinde 60.000 metrekare açık alan, iki ayrı parselde 20.000 ve 20.000 olmak üzere toplam 40.000 metrekare kapalı alan yatırımı gerçekleştirdik. 2023 itibari ile bu arsalarda %60 inşaat gerçekleşmesi ve 2024 yılında tamamlanmasını hedeflemekteyiz.

Havacılık ve Savunma Sanayi müşterilerimizin denetimlerinin bittiği ve seri üretime geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Ülkemiz için stratejik önem taşıyan ürünlerin kablaj, test kablosu, tasarım desteği ve FAI çalışmalarını yürütmekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde önümüzdeki dönemin rekabetini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz hedefler ve ulaştığımız başarılar doğrultusunda en çok çalışma arkadaşlarımıza, faaliyetlerimizin verimli sürdürülebilirliğini sağlayan tedarikçilerimize ve bizleri tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum.’’

