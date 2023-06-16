Baycan Elektrik, savunma ve havacılıkta hedef büyüttü

Ayşe KAYTAN UÇAK

Arçelik yan sanayi olarak faaliyetlerine başlayan ve yatırımda rotasını savunma sanayiine çeviren Baycan Elektrik, havacılık ve savunma sanayinde kablo donanım sektörünün tedarikçi partner firması olmayı hedefliyor.

Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, TUSAŞ, TEI, Aselsan ve Roketsan gibi savunma sanayiinin önde gelen firmaları ile çalıştıklarını belirterek, ilerleyen dönemde havacılık ve savunma sanayiinde yalnızca milli projelerde değil uluslararası paydaşlarla da işbirliği yapmayı hedeflediklerini ifade etti: “Bu süreçte 50 personelimize Certified IPC Specialist (Sertifikalı IPC Uzmanı) eğitimleri verildi. AS 9100 ve IPC gereklilikleri kapsamında oluşturulmuş tesisimizin yatırımları tamamlandı.”

Hedeflerinin kısa sürede havacılık ve savunma sanayiinin kablo donanım sektöründe tercih edilen tedarikçi partner firması olmak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Beyaz eşya ve otomotiv sektörleri için üretimlerimizde sağladığımız yalın üretim, ergonomi ve metot zaman ölçümü (MTM) uygulamalarımızdan edindiğimiz deneyimleri havacılık ve savunma sanayideki projelerimiz ile bütünleştirdik. Makine parkurumuzda bulunan tüm cihazların akıllı donanımlara sahip olması yönünde projelerimiz devam ediyor” ifadeleri kullandı.

Havacılık ve savunma sanayine yönelik üretim yapan 500 metrekarelik kapalı üretim alanlarını 3 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, “Yakın zamanda yeni 5 bin metrekarelik bir alanı bünyemize kattık. Aynı zamanda Eskişehir OSB’nin İmişehir’de bulunan yeni yerleşkesinde 60 bin metrekare açık alan, iki ayrı parselde toplam 40 bin metrekare kapalı alan yatırımı gerçekleştirdik.

2023 itibarıyla bu arsalarda yüzde 60’ının inşaatını ve 2024 yılında ise tamamını bitirerek üretime almayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra havacılık sanayisinin gereklilikleri arasında bulunan lazer markalama ve semi-rigid kabloların işlenmesi gibi prosesler için tool ve gereçlere yaptığımız yatırımlar çalıştığımız projelerde bizi daha derin ve katma değeri yüksek teknolojiler ile tanıştırıyor” dedi.

Pazarını genişletecek

Yılmaz, TUSAŞ, TEI, Aselsan ve Roketsan gibi savunma sanayiinin önde gelen firmalarına koaksiyel kablo, semi-rigid kablolar, askeri standartlara ait konnektör ve terminaller, elektrik ve elektronik teçhizatlar içeren tüm projelerine yanıt verdiklerini kaydetti. Engin Yılmaz, IDEF’2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılacaklarını duyurarak, “Kısa sürede tesisimizde sağladığımız standartları, uygulamalarımızı ve üretim proseslerimizi tanıtıyor olacağız. Yılın son çeyreği için belirlemiş olduğumuz ihracat hedefine bu sayede ulaşabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.