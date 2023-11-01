Baycan Elektrik yeni tesisinde dünya devleri için üretecek

Kuruluşundan bu yana beyaz eşya ve otomotiv sektörleri için üretim yapan Baycan elektrik, havacılık ve savunma sanayi sektörüne hizmet vermek amacıyla Eskişehir’de hizmete aldığı yeni tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Şirket, bu tesisin ardından Eskişehir OSB’deki İmişehir Gelişim Bölgesi’nde toplam 60 bin metrekarelik alana sahip olan iki ayrı parselde inşaatlarına başladıkları fabrikanın yüzde 70’ini önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyor. Böylece Baycan Elektrik, 2025 yılında havacılık ve savunma sanayi ile otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine üç ayrı fabrika ile hizmet verecek.

Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, havacılık ve savunma sanayine yönelik Yönetim Kurulu Başkanları Hakan Kılıç’ın vizyonuyla çıktıkları yolda kısa sürede büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Yaklaşık 56 yıldır beyaz eşya ve otomotiv sektörü için kablo donanımı üretimi gerçekleştirdiklerinden bahseden Yılmaz, “Şirketimiz, 1967 yılında İstanbul’daki 20 kişilik bir atölyede Arçelik yan sanayi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Yıllar içinde müşteri ve ürün portföyünü geliştirerek Vestel ve Haier’e de hizmet vermeye başladık. Geçtiğimiz yıl itibariyle de havacılık ve savunma sanayine adım attık” dedi. Yılmaz, savunma ve havacılık sanayinin ihtiyaç duyduğu kablo donanımlarının üretilebilmesi için Eskişehir OSB’deki mevcut tesislerinin içerisinde 500 metrekarelik depolama ve üretim alanı oluşturduklarını belirtti.

Tesisin modern ve teknolojik bir makine parkuruna sahip olduğunu aktaran Yılmaz, “Tesisimizde Schleuniger marka kablo işleme araçlarının yanı sıra Weller marka lehim istasyonları, ilgili sektörler için kalitesi ve uzmanlığı kanıtlanmış el aletleri ve diğer ekipmanlar bulunmaktadır. Üretimi yapılan ürünler, yüzde 100 Cirris Test Sistemleri altyapısı kullanılarak ve müşterilerin ilave test gereksinimleri karşılanarak doğrulanmaktadır.

Tüm üretim ve test süreçleri Tüm üretim ve test süreçleri IPC / WHMA-A-620 ve IPC J-STD-001 standartlarında eğitmen yetkinliği kazanmış 3 CIT tarafından sertifikalandırılmış 50 teknisyen ile gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Sektörün devlerine üretim yapıyor

TEI, Aselsan ve Roketsan gibi savunma sanayiinin önde gelen firmaları ile çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, şunları ifade etti: “Bu yıl Aselsan ile yapmış olduğumuz FAI çalışmalarının ilk ürün muayenelerini başarı ile tamamladık.

Aselsan’ın telsiz ve radar sistemlerinde kullanılan RF kablajları ve sistemler arasında haberleşme sağlayan seri port kablajlarının üretimlerini gerçekleştiren firmamız aynı zamanda Aselsan REHIS ürünlerinde yüksek ısı, titreşim gibi ortamlara uyum sağlayan kablajları ve HBT ürünlerinin bilgi teknolojileri için kablo donanım gereksinimlerini ürün gamına eklemiş bulunuyoruz.

Roketsan ile ilk 2022 Ocak ayında iş birliğine başlayan Baycan Elektrik, firmanın mühimmat, füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ürünlerinde haberleşme ve test kablajları için aktif siparişler yönetiyor. İlerleyen dönemin projelerinden bahseden Engin Yılmaz ‘Yakında Kale Ar-Ge ile Som ve Atmaca kablajlarında FAI çalışması yapacağız.”

Baycan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç, bu sene Eskişehir OSB’deki İmişehir Gelişim Bölgesi’nde toplam 60 bin metrekarelik alana sahip olan iki ayrı parselde fabrika inşaatlarına başladıklarını açıklayarak, önümüzdeki yıl inşaat çalışmalarını yüzde 70 tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Kılıç, Baycan Elektrik’in 2025 yılında havacılık ve savunma sanayi ile otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine üç ayrı fabrika ile hizmet vereceğini duyurdu.