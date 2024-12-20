Baydoor, 2025’te Avrupa pazarındaki etkinliğini artıracak  

Güneş DOĞDU SOYLU

Mobilya sektöründe yaptığı yatırımlarla dünya markası olmayı hedefleyen Baydoor, 2025 yılın­da Avrupa’nın her ülkesinde ba­yilik kurarak bu pazarda etkin­liğini artırmayı planlıyor.

Tür­kiye ve dünya genelinde 500’den fazla bayi ve satış noktası ile 40 yılda sektörün öncü firmaların­dan birisi olduğuna dikkat çe­ken Motif Group Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, “Gaziantep’te toplamda 45 bin metrekarelik alan üzerine ku­rulu modern tesisimizde yıllık 200 bin adet kapı, 72 bin metre­kare mutfak ve banyo, 300 bin metrekare de dolap kapağı üre­tim kapasitesine sahibiz.

300’ü aşkın kişinin istihdam edildiği firmamızın pazar payı her geçen gün artıyor. Üretimimizin yüz­de 80’ini iç piyasaya sunarken, yüzde 20’sini de ihraç ediyo­ruz. 15’in üzerinde ülkeye ihra­cat yapıyoruz. Kaliteli ürünleri ile hem iç pazarda hem dış pa­zarda kendine iyi bir yer edinen firmamız 2025 yılında Avrupa ülkelerine yönelik çalışmaları­nı artıracak. Avrupa ülkelerine satışlarımız var ancak her ülke­de bayilerimizin kurulması için yoğun bir tempo içerisindeyiz” diye konuştu.

Baydoor olarak Türkiye’nin en büyük kapı, kapak, mutfak, hil­ton üreticileri arasında yer al­dıklarını söyleyen Bay, “Küresel bazda yaşanan pandemi ve eko­nomik krizler güçlü sermaye­li firmalara güveni artırdı. Tür­kiye ve dünya çapında bilinirli­ği her geçen gün giderek artan bir markayız. Bizim 40 yıldır bi­riktirdiğimiz en büyük sermaye, güven. Bu sermayeyi işimizi iyi yaparak, zamanında teslim ede­rek biriktirdik.

Marka değerimi­zi daha yukarı taşımak için AR-GE çalışmalarına büyük yatırım yapıyoruz. Bayilerimiz ve satış temsilciliklerimiz ile ortak akıl ile çalışıyoruz. Sektörümüz ile ilgili fuarlara katılıyoruz” ifade­lerini kullandı.

"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmak istiyoruz"

Baydoor’u mobilya sektörün­de Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı yapmak için çalıştıklarını ifade eden Bay, “Afrika’daki bir okulun, Paris’teki bir hastane­nin, Amerika’daki bir gökdele­nin, Miami’deki bir villanın, Saf­ranbolu’daki mütevazı evin kapı ve mobilyası kaliteli olmalı. Bu­nu Türkiye olarak, Baydoor ola­rak biz yapmalıyız. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

Şehir hastanelerindeki iç me­kan tasarımlarında estetik ve konforu bir araya getirdikleri­ne dikkat çeken Mehmet Nu­ri Bay, “Modern sağlık tesisleri­nin gereksinimlerine uygun ola­rak tasarlanan kapı ve mobilya çözümleri, hastaların ve perso­nelin konforunu ön planda tu­tuyor.

Şehir hastanelerine özel tasarlanan ürünler, steril ve sa­mimi bir atmosfer oluştururken aynı zamanda fonksiyonelliği de en üst düzeyde sağlıyor. Adana Şehir Hastanesi, Gaziantep Şe­hir Hastanesi, Başakşehir Şe­hir Hastanesi, Bursa Şehir Has­tanesi, Elazığ Şehir Hastanesi başta olmak üzere özel hastane, okul, otel, toplu konut projele­rinde kapı ve mobilyada firma­lara profesyonel çözüm sunuyo­ruz” dedi.

Baydoor, kendi enerjisini üretiyor

Dünya genelinde enerji kaynaklarının giderek azaldığı bir dönemde, sürdürülebilirlik ve alternatif enerji kaynaklarının giderek önem kazandığına vurgu yapan Mehmet Nuri Bay, “Bu farkındalıkla hareket eden Baydoor, fabrika çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üretiyor. 1 milyon dolar yatırım ile gerçekleşen proje, firmamızın üretim kapasitesine güç katmış durumda. Doğal kaynakları verimli kullanmalı ve sürdürülebilir üretimin önemini bilerek hareket etmeliyiz. Güneş enerjisi yatırımı ile hem maliyet avantajı sağlayıp hem de çevreye zarar vermiyoruz. GES projemiz ile yıllık 1.7 milyon kwh enerji üretimi hedefliyoruz” diye konuştu.

Baydoor “Aile Anayasası” ile yönetiliyor

Baydoor’un bir aile şirketi olduğunu ve kurumsallaşmanın en önem verdikleri konu başlığı olduğunu söyleyen Bay, “Aile şirketi olan firmamız için kurumsallık en önemli konuların başında yer alıyor. İki kuşak birlikte çalışıyoruz. Olası tüm durumları göz önünde bulundurarak şirketimizin yazılı bir anayasası bulunuyor. Her koşulda kurallarımız belli, bu nedenle gelecek ile ilgili hem aile fertlerimiz hem şirket çalışanlarımız hem de çalıştığımız parter ve müşterilerimiz şirketimizin geleceği ile ilgili bir endişe duymamaktadır” şeklinde konuştu.