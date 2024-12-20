Baydoor, 2025’te Avrupa pazarındaki etkinliğini artıracak
Motif Group’un kapı, kapak ve mutfak üretimindeki amiral gemisi Baydoor, bu yıl 40. yılını dünya markası olma hedefiyle kutlarken 2025 yılında Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmaya odaklandı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Mobilya sektöründe yaptığı yatırımlarla dünya markası olmayı hedefleyen Baydoor, 2025 yılında Avrupa’nın her ülkesinde bayilik kurarak bu pazarda etkinliğini artırmayı planlıyor.
Türkiye ve dünya genelinde 500’den fazla bayi ve satış noktası ile 40 yılda sektörün öncü firmalarından birisi olduğuna dikkat çeken Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, “Gaziantep’te toplamda 45 bin metrekarelik alan üzerine kurulu modern tesisimizde yıllık 200 bin adet kapı, 72 bin metrekare mutfak ve banyo, 300 bin metrekare de dolap kapağı üretim kapasitesine sahibiz.
300’ü aşkın kişinin istihdam edildiği firmamızın pazar payı her geçen gün artıyor. Üretimimizin yüzde 80’ini iç piyasaya sunarken, yüzde 20’sini de ihraç ediyoruz. 15’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Kaliteli ürünleri ile hem iç pazarda hem dış pazarda kendine iyi bir yer edinen firmamız 2025 yılında Avrupa ülkelerine yönelik çalışmalarını artıracak. Avrupa ülkelerine satışlarımız var ancak her ülkede bayilerimizin kurulması için yoğun bir tempo içerisindeyiz” diye konuştu.
Baydoor olarak Türkiye’nin en büyük kapı, kapak, mutfak, hilton üreticileri arasında yer aldıklarını söyleyen Bay, “Küresel bazda yaşanan pandemi ve ekonomik krizler güçlü sermayeli firmalara güveni artırdı. Türkiye ve dünya çapında bilinirliği her geçen gün giderek artan bir markayız. Bizim 40 yıldır biriktirdiğimiz en büyük sermaye, güven. Bu sermayeyi işimizi iyi yaparak, zamanında teslim ederek biriktirdik.
Marka değerimizi daha yukarı taşımak için AR-GE çalışmalarına büyük yatırım yapıyoruz. Bayilerimiz ve satış temsilciliklerimiz ile ortak akıl ile çalışıyoruz. Sektörümüz ile ilgili fuarlara katılıyoruz” ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmak istiyoruz"
Baydoor’u mobilya sektöründe Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı yapmak için çalıştıklarını ifade eden Bay, “Afrika’daki bir okulun, Paris’teki bir hastanenin, Amerika’daki bir gökdelenin, Miami’deki bir villanın, Safranbolu’daki mütevazı evin kapı ve mobilyası kaliteli olmalı. Bunu Türkiye olarak, Baydoor olarak biz yapmalıyız. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.
Şehir hastanelerindeki iç mekan tasarımlarında estetik ve konforu bir araya getirdiklerine dikkat çeken Mehmet Nuri Bay, “Modern sağlık tesislerinin gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan kapı ve mobilya çözümleri, hastaların ve personelin konforunu ön planda tutuyor.
Şehir hastanelerine özel tasarlanan ürünler, steril ve samimi bir atmosfer oluştururken aynı zamanda fonksiyonelliği de en üst düzeyde sağlıyor. Adana Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Başakşehir Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Şehir Hastanesi başta olmak üzere özel hastane, okul, otel, toplu konut projelerinde kapı ve mobilyada firmalara profesyonel çözüm sunuyoruz” dedi.
Baydoor, kendi enerjisini üretiyor
Dünya genelinde enerji kaynaklarının giderek azaldığı bir dönemde, sürdürülebilirlik ve alternatif enerji kaynaklarının giderek önem kazandığına vurgu yapan Mehmet Nuri Bay, “Bu farkındalıkla hareket eden Baydoor, fabrika çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üretiyor. 1 milyon dolar yatırım ile gerçekleşen proje, firmamızın üretim kapasitesine güç katmış durumda. Doğal kaynakları verimli kullanmalı ve sürdürülebilir üretimin önemini bilerek hareket etmeliyiz. Güneş enerjisi yatırımı ile hem maliyet avantajı sağlayıp hem de çevreye zarar vermiyoruz. GES projemiz ile yıllık 1.7 milyon kwh enerji üretimi hedefliyoruz” diye konuştu.
Baydoor “Aile Anayasası” ile yönetiliyor
Baydoor’un bir aile şirketi olduğunu ve kurumsallaşmanın en önem verdikleri konu başlığı olduğunu söyleyen Bay, “Aile şirketi olan firmamız için kurumsallık en önemli konuların başında yer alıyor. İki kuşak birlikte çalışıyoruz. Olası tüm durumları göz önünde bulundurarak şirketimizin yazılı bir anayasası bulunuyor. Her koşulda kurallarımız belli, bu nedenle gelecek ile ilgili hem aile fertlerimiz hem şirket çalışanlarımız hem de çalıştığımız parter ve müşterilerimiz şirketimizin geleceği ile ilgili bir endişe duymamaktadır” şeklinde konuştu.