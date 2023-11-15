Baydoor, dünya markası olma hedefinde ilerliyor

Güneş DOĞDU SOYLU

1984 yılında Baydoor “her yerde bir kapımız var” sloganı ile yola çıkan şirket, Türkiye ve dünya genelinde 500’den fazla bayi ve satış noktası ile 40 yılda sektörün öncü firmalarından birisi oldu. Gaziantep’te 45 bin metrekarelik alan üzerine kurulu modern tesislerinde yıllık 200 bin adet kapı, 72 bin metrekare mutfak ve banyo, 300 bin metrekare de dolap kapağı üretim kapasitesine sahip Baydoor, üretiminin yüzde 80’ini iç piyasaya sunarken, yüzde 20’sini de ihraç ediyor.300’ü aşkın kişinin istihdam edildiği firma, sektördeki pazar payını da her geçen gün artırıyor.

"AR-GE’ye yatırım yapıyoruz"

Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, Baydoor olarak Türkiye’nin en büyük kapı, kapak, mutfak, hilton üreticileri arasında yer aldıklarını söyledi. Küresel bazda yaşanan pandemi ve ekonomik krizler güçlü sermayeli firmalara güveni artırdığını belirten Bay, markalaşmanın önemli olduğunu söyledi. Bay, “Baydoor, Türkiye ve dünya çapında bilinirliği her geçen gün giderek artan bir marka. Bizim 40 yıldır biriktirdiğimiz en büyük sermaye, güven. Bu sermayeyi işimizi iyi yaparak, zamanında teslim ederek biriktirdik. Marka değerimizi daha yukarı taşımak için AR-GE çalışmalarına büyük yatırım yapıyoruz.

Bayilerimiz ve satış temsilciklerimiz ile ortak akıl ile çalışıyoruz” dedi. Baydoor’u mobilya sektöründe Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı yapmak için çalıştıklarını ifade eden Bay, “Afrika’da ki bir okulun, Paris’te ki bir hastanenin, Amerika’daki bir gökdelenin Miami’deki bir villanın, Safranbolu’da ki mütevazı evin kapı ve mobilyası kaliteli olmalı. Bunu Türkiye olarak, Baydoor olarak biz yapmalıyız. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

Baydoor’un, şehir hastanelerindeki iç mekan tasarımlarında da estetik ve konforu bir araya getirdiklerine dikkat çeken Bay, “Şehir hastanelerine özel tasarlanan ürünler, steril ve samimi bir atmosfer oluştururken aynı zamanda fonksiyonelliği de en üst düzeyde sağlıyor. Adana Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Başakşehir Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Şehir Hastanesi başta olmak üzere özel hastane, okul, otel, toplu konut projelerinde kapı ve mobilyada firmalara profesyonel çözüm sunuyoruz” dedi.

Kendi enerjisini üretiyor

Mehmet Nuri Bay, dünya genelinde enerji kaynaklarının giderek azaldığı bir dönemde, sürdürülebilirlik ve alternatif enerji kaynaklarının giderek önem kazandığına vurgu yaptı. Bay, “Bu farkındalıkla hareket eden Baydoor, fabrika çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üretiyor. 1 milyon dolar yatırım ile gerçekleşen proje, Baydoor'un üretim kapasitesine güç katmış durumda. Doğal kaynakları verimli kullanmalı ve sürdürülebilir üretimin önemini bilerek hareket etmeliyiz. Güneş enerjisi yatırımı ile hem maliyet avantajı sağlayıp hem de çevreye zarar vermiyoruz. GES projemiz ile yıllık 1.7 milyon kwh enerji üretimi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.