Bayegan Avrupa ve ABD’ye ihracatla büyüyecek
Polimer ve kimyasal hammadde tedarikçisi BAYEGAN, üretim iştiraki BYCHEM bünyesinde hayata geçirdiği yüksek kapasiteli üretim yatırımıyla sektörde önemli bir adım attığını duyurdu.
Tesiste, yıllık 50 bin ton TPU üretimi hedeflenirken, iç pazardaki cari açığın azaltılması ile Avrupa ve Amerika başta olmak üzere küresel pazarlara yönelik ihracatın artırılması amaçlanıyor.
Yaklaşık 85 yıllık tecrübesiyle petrokimya sektöründe küresel ölçekte tedarik, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri yürüten, operasyonlarıyla 5 kıtada 120 ülkeye erişen BAYEGAN, üretim iştiraki BYCHEM ile Türkiye’nin mühendislik gücünü, sürdürülebilir üretim kapasitesini ve inovatif vizyonunu uluslararası arenaya taşırken, sektörün geleceğine de yön veriyor.
BAYEGAN CEO’su Burcu Olcay Üstüner, aralarında enerji ve petrokimya sektörünün lider şirketlerinin de bulunduğu yurt içi ve dışındaki 3 bini aşkın iş ortağıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “3 kıtaya yayılan 13 lojistik ve depolama hizmet noktasıyla müşterilerine entegre çözümler sunuyoruz.
Türkiye’nin en büyük polimer ve kimyasal hammadde tedarikçisi konumunda yer alan, tedarik, satış ve ticaret uzmanlığını BYCHEM tesisi ile üretime de taşıyan BAYEGAN, yerli üretimle Türk sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma ve ülkemizin küresel rekabet gücünü artırma vizyonu doğrultusunda, yenilikçi çözümler ve geleceği şekillendiren teknolojilere yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda Kocaeli Dilovası’nda bulunan BYCHEM tesisinde kısa süre önce hayata geçirilen yeni Termoplastik Poliüretan (TPU) ve polyester poliol yatırımıyla bu alanda bölgenin en büyük, Türkiye’nin ise ilk yerli ve milli üretimi devreye alınarak yerli ve yabancı müşterilere hizmet verilmeye başlandı” dedi.
Yıllık hedef 50 bin ton TPU üretimi
Üstüner, polimer pazarında Türkiye’nin en büyük kapasiteli yatırımı ile yıllık 50 bin ton TPU üretimi hedeflediklerini kaydederek, “Özellikle otomotiv, tekstil, medikal ve elektrik-elektronik sektörlerine yönelik yüksek performanslı çözümler sunan yeni nesil TPU ürünleri; 35 bin metrekare kapalı alana sahip ve 55 bin metrekareye kadar büyüyebilen modern üretim tesisinde üretiliyor” diye konuştu.
İç pazardaki cari açığı azaltacak, ihracatı artıracak
BYCHEM tesisinde, mevcut kapasitenin yaklaşık yarısının ihracata yönelik gerçekleştirildiğini anlatan Üstüner, “Bu stratejik yatırımla iç pazardaki cari açığın azaltılmasının yanı sıra başta Avrupa ve Amerika olmak üzere katma değerli ürünlerin küresel pazarlara ihracatı amaçlanıyor. İhracatta ikinci fazda ise Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri hedef pazarlara dâhil edilecek” ifadelerini kullandı.
BYCHEM, “geleceğin malzemesini” üretti
BYCHEM’in %100 yerli sermayeli Termoplastik Poliüretan (TPU) markası BYFLEXX® TPU’nun ürün gamının da Türkiye’nin sanayideki gücünü ortaya koyduğuna işaret eden Üstüner, şöyle konuştu: “Yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve %100 geri dönüştürülebilir yapısıyla dikkati çeken BYFLEXX® TPU; otomotiv, medikal, ayakkabı, kablo, boru ve ambalaj gibi birçok endüstride ‘geleceğin malzemesi’ olarak konumlanıyor.
BYFLEXX® TPU’nun dünya lansmanı, plastik ve kauçuk endüstrisinin 3 yılda bir düzenlenen en prestijli fuarlarından biri olan K-Fair 2025 kapsamında, Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi. Lansmanda büyük ilgi gören BYFLEXX® TPU serisinin ilk siparişleri de fuar süresince alındı.”
Üstüner, TPU ürünlerinin esnek, yüksek dayanımlı ve aromatik yapıda olup polyester, polieter, polikaprolakton ve polikarbonat bazlı tüm çeşitleri kapsadığını söyleyerek, üretim sürecinin aromatik TPU’nun tüm çeşitlerinin üretimiyle başladığını, bir sonraki fazda alifatik TPU çeşitlerinin üretimiyle devam edeceğini dile getirdi. Üstüner, ayrıca, TPU’nun diğer polimerler ile kompozitleri ve kompound ürünlerinin de portföyde yer alacağını bilgisini paylaştı.
Odakta Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme var
Teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerini kaydeden Üstüner, “Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme odağıyla müşterilerine her zaman ‘en iyisini’ sunmak için çalışıyoruz. BYCHEM tesisinde yer alan ve 3 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan araştırma merkezi ise TMEA (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin en kapsamlı ve yetkin Ar- Ge merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Merkez; sadece polimer geliştirme alanında değil, aynı zamanda özel formülasyonlar, müşteri odaklı çözümler ve sürdürülebilir malzeme inovasyonları konularında da bölgeye öncülük ediyor” dedi.
“Müşteri odaklı büyümeyi sürdüreceğiz"
BAYEGAN CEO’su Burcu Olcay Üstüner, dünyanın önde gelen petrokimya üreticilerinin münhasır distribütörü olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “BAYEGAN’ın küresel pazarlara erişim gücü, çevik iş yapış biçimi ve ortaklık temelli, güvene dayalı iş birlikleri ile müşteriye özel esnek çözümler sunma kabiliyetimiz, dağıtım gücümüz, üretici kimliğimiz, depolama ve servis ağımız ile zengin ürün gamımız sayesinde sektörde sürdürülebilir katma değer yaratıyoruz.
Müşterilerimize en iyisini sunma hedefiyle 2026 yılında da hem iç pazarda hem de küresel ölçekte büyümemizi hızlandıracak yatırımlara odaklanmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye’de sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan bir modelle ilerleyeceğiz. Kısacası, 2026’da müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da derinleştirerek, iş birliklerimizi güçlendirecek ve yeni pazar koşullarına hızla uyum sağlayacağız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunarak güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdüreceğiz.
Ayrıca, dijitalleşme süreçlerini daha da ileriye taşıyacak, iş süreçlerimizi verimli hale getirecek teknolojilere yatırım yapacağız. Sürdürülebilirlik, ESG yönetimi ve toplumsal sorumluluk, iş stratejimizin temel taşlarından biri olmaya devam edecek. BAYEGAN Vakfımız aracılığıyla da eğitim ve gençlik projelerine desteğimizi artırıyor; nesiller boyu destek sunduğumuz satranç ile de geleceğin dünya çapındaki sporcularına yatırım yapıyoruz.”