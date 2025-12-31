Bayegan Avrupa ve ABD’ye ihracatla büyüyecek

Tesiste, yıllık 50 bin ton TPU üretimi hedeflenirken, iç pazardaki cari açığın azaltılması ile Avrupa ve Amerika başta olmak üzere küresel pazarlara yönelik ihracatın artırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 85 yıllık tecrü­besiyle petrokimya sek­töründe küresel ölçek­te tedarik, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri yürüten, operasyonlarıyla 5 kıtada 120 ülkeye erişen BAYEGAN, üre­tim iştiraki BYCHEM ile Tür­kiye’nin mühendislik gücünü, sürdürülebilir üretim kapasite­sini ve inovatif vizyonunu ulus­lararası arenaya taşırken, sek­törün geleceğine de yön veriyor.

BAYEGAN CEO’su Burcu Ol­cay Üstüner, aralarında enerji ve petrokimya sektörünün lider şirketlerinin de bulunduğu yurt içi ve dışındaki 3 bini aşkın iş ortağıyla faaliyetlerini sürdür­düklerini belirterek, “3 kıtaya yayılan 13 lojistik ve depolama hizmet noktasıyla müşterile­rine entegre çözümler sunuyo­ruz.

Türkiye’nin en büyük poli­mer ve kimyasal hammadde te­darikçisi konumunda yer alan, tedarik, satış ve ticaret uzman­lığını BYCHEM tesisi ile üreti­me de taşıyan BAYEGAN, yerli üretimle Türk sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma ve ülke­mizin küresel rekabet gücünü artırma vizyonu doğrultusun­da, yenilikçi çözümler ve gele­ceği şekillendiren teknolojile­re yönelik yatırımlarını kararlı­lıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda Kocaeli Dilovası’nda bulunan BYCHEM tesisinde kısa süre önce hayata geçirilen yeni Ter­moplastik Poliüretan (TPU) ve polyester poliol yatırımıyla bu alanda bölgenin en büyük, Tür­kiye’nin ise ilk yerli ve milli üre­timi devreye alınarak yerli ve yabancı müşterilere hizmet ve­rilmeye başlandı” dedi.

Yıllık hedef 50 bin ton TPU üretimi

Üstüner, polimer pazarında Türkiye’nin en büyük kapasi­teli yatırımı ile yıllık 50 bin ton TPU üretimi hedeflediklerini kaydederek, “Özellikle otomo­tiv, tekstil, medikal ve elekt­rik-elektronik sektörlerine yö­nelik yüksek performanslı çö­zümler sunan yeni nesil TPU ürünleri; 35 bin metrekare ka­palı alana sahip ve 55 bin met­rekareye kadar büyüyebilen modern üretim tesisinde üreti­liyor” diye konuştu.

İç pazardaki cari açığı azaltacak, ihracatı artıracak

BYCHEM tesisinde, mev­cut kapasitenin yaklaşık yarı­sının ihracata yönelik gerçek­leştirildiğini anlatan Üstüner, “Bu stratejik yatırımla iç pazar­daki cari açığın azaltılmasının yanı sıra başta Avrupa ve Ame­rika olmak üzere katma değer­li ürünlerin küresel pazarlara ihracatı amaçlanıyor. İhracat­ta ikinci fazda ise Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri hedef pa­zarlara dâhil edilecek” ifadele­rini kullandı.

BYCHEM, “geleceğin malzemesini” üretti

BYCHEM’in %100 yerli ser­mayeli Termoplastik Poliüre­tan (TPU) markası BYFLEXX® TPU’nun ürün gamının da Tür­kiye’nin sanayideki gücünü or­taya koyduğuna işaret eden Üs­tüner, şöyle konuştu: “Yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve %100 geri dönüştürülebilir yapısıy­la dikkati çeken BYFLEXX® TPU; otomotiv, medikal, ayak­kabı, kablo, boru ve ambalaj gi­bi birçok endüstride ‘geleceğin malzemesi’ olarak konumlanı­yor.

BYFLEXX® TPU’nun dün­ya lansmanı, plastik ve kauçuk endüstrisinin 3 yılda bir dü­zenlenen en prestijli fuarların­dan biri olan K-Fair 2025 kap­samında, Almanya’nın Düssel­dorf kentinde gerçekleştirildi. Lansmanda büyük ilgi gören BYFLEXX® TPU serisinin ilk siparişleri de fuar süresince alındı.”

Üstüner, TPU ürünleri­nin esnek, yüksek dayanımlı ve aromatik yapıda olup polyester, polieter, polikaprolakton ve po­likarbonat bazlı tüm çeşitleri kapsadığını söyleyerek, üretim sürecinin aromatik TPU’nun tüm çeşitlerinin üretimiyle başladığını, bir sonraki fazda alifatik TPU çeşitlerinin üreti­miyle devam edeceğini dile ge­tirdi. Üstüner, ayrıca, TPU’nun diğer polimerler ile kompozit­leri ve kompound ürünlerinin de portföyde yer alacağını bilgi­sini paylaştı.

Odakta Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme var

Teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerini kaydeden Üstüner, “Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme odağıyla müşterilerine her zaman ‘en iyisini’ sunmak için çalışıyoruz. BYCHEM tesisinde yer alan ve 3 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan araştırma merkezi ise TMEA (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin en kapsamlı ve yetkin Ar- Ge merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Merkez; sadece polimer geliştirme alanında değil, aynı zamanda özel formülasyonlar, müşteri odaklı çözümler ve sürdürülebilir malzeme inovasyonları konularında da bölgeye öncülük ediyor” dedi.

“Müşteri odaklı büyümeyi sürdüreceğiz"

BAYEGAN CEO’su Burcu Olcay Üstüner, dünyanın önde gelen petrokimya üreticilerinin münhasır distribütörü olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “BAYEGAN’ın küresel pazarlara erişim gücü, çevik iş yapış biçimi ve ortaklık temelli, güvene dayalı iş birlikleri ile müşteriye özel esnek çözümler sunma kabiliyetimiz, dağıtım gücümüz, üretici kimliğimiz, depolama ve servis ağımız ile zengin ürün gamımız sayesinde sektörde sürdürülebilir katma değer yaratıyoruz.

Müşterilerimize en iyisini sunma hedefiyle 2026 yılında da hem iç pazarda hem de küresel ölçekte büyümemizi hızlandıracak yatırımlara odaklanmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye’de sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan bir modelle ilerleyeceğiz. Kısacası, 2026’da müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da derinleştirerek, iş birliklerimizi güçlendirecek ve yeni pazar koşullarına hızla uyum sağlayacağız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunarak güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdüreceğiz.

Ayrıca, dijitalleşme süreçlerini daha da ileriye taşıyacak, iş süreçlerimizi verimli hale getirecek teknolojilere yatırım yapacağız. Sürdürülebilirlik, ESG yönetimi ve toplumsal sorumluluk, iş stratejimizin temel taşlarından biri olmaya devam edecek. BAYEGAN Vakfımız aracılığıyla da eğitim ve gençlik projelerine desteğimizi artırıyor; nesiller boyu destek sunduğumuz satranç ile de geleceğin dünya çapındaki sporcularına yatırım yapıyoruz.”