Bayer Tarım'da üst düzey atama

Bayer Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. EMEA Ticari Mükemmellik ve İş Analizi Lideri olarak görev yapmakta olan Onur Çamili, Tarım Ürünleri Ülke Müdürü - Doğu Akdeniz görevine atandı. 2016 yılından beri Tarım Ürünleri Ülke Müdürü - Doğu Akdeniz görevini yürüten Björn Hardt ise Bitki Koruma Satış Direktörü - Almanya pozisyonunda görev alacak.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan ve İstanbul Business School’da MBA programını tamamlayan Onur Çamili, Bayer’e 2008 yılında Ege Bölge Satış Temsilcisi olarak katıldı. Sonrasında satış, iş geliştirme, bölge ve tohum biriminde ülke yönetimi ve liderlik pozisyonları olmak üzere farklı görevler üstlenerek Bayer’e katkı sağlamaya devam eden Çamili, Bayer İsviçre-Basel Ofisi Tarım Ürünleri Bölümü’nde EMEA bölgesi için ticari mükemmellik stratejilerinin etkinleştirilmesinde rol oynadı.