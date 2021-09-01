Bayer Türkiye'ye yeni CEO

Bayer’deki kariyeri süresince birçok farklı ülkede görev alan ve yaşayan Ingrun Alsleben, iş yaşamına 1997 yılında şirketin Almanya’daki genel merkezinde başladı.

1999 yılında Bayer’in Çin’in başkenti Beijing’deki ofisine atanan Alsleben, 13 yıl boyunca Büyük Çin Bölgesi'nde, kurumsal hizmetler alanında ve şirketin Sağlık Ürünleri biriminde artan sorumluluklarla görevler aldı.



2005-2012 yılları arasında Bayer Hong Kong’da CFO’luk görevini yürüten Ingrun Alsleben, Hong Kong’da bulunduğu süre boyunca Hong Kong Alman Ticaret Odası’nın Başkan Yardımcılığını üstlendi ve Amerikan Ticaret Odası’nın Etkin Kadınlar Komitesi’nin jürisinde yer aldı.



2013’te Almanya’ya dönen Alsleben, Bayer AG'nin Bölgesel Koordinasyon birimi bünyesinde Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu Bölgesi'nin sorumluluğunu üstlendi. 2017 yılında sorumlu olduğu bölgelere Asya Pasifik de eklenen Ingrun Alsleben, bu süreçte bölgede Bayer’in çeşitli yönetim ve icra kurullarında görev aldı. 2017 yılında Bayer İtalya’ya CFO olarak atandı ve Ağustos 2021’e kadar bu görevini sürdürdü.



Ingrun Alsleben’in görevlerini devraldığı, 2014 yılından bu yana Bayer Türkiye’de CEO ve CFO görevini yürüten Hubert Braun, 30 yılı aşan Bayer kariyerinin ardından emekli oldu.