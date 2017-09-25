Bayer’in dijital tarım yatırımı 200 milyon euroya ulaşacak

25 Eylül 2017

AYLİN RANA AYDİN

MONHEIM - Alman ilaç şirketi Bayer, 2018 yılı başında ABD’li Monsanto’yu satınalma süreçleri tamamlandığı takdirde Bayer’in toplam satışları içinde tarım ürünlerinin payı sağlık ürünlerini geçecek. Şirketin bünyesindeki tarım ürünlerinin payı yüzde 35’ten yüzde 40 ila 45 düzeyine çıkacak. 66 milyar dolarlık satınalma işleminin şu an üçte birlik kısmı tamamlanmış durumda. Şirket, böylece yeni nesil tarım için inovasyona öncülük etmiş olacak.

Dijital tarım uygulamalarının verimliliği artırma yolunda önemli rol oynayacağını söyleyen Bayer Türk CEO’su Hubert Braun, 2015 yılından 2020 yılına kadarki süreçte dijital tarıma yapacakları yatırımın 200 milyon euroya ulaşacağını öngördü. Dijital dönüşümün tarımı da değiştirmesiyle birlikte tarlalarda son teknoloji traktörler, drone’lar ve toprak ile hava sensörlerinin kullanıldığını aktaran Braun şöyle konuştu: “Dijital teknolojiler çiftçilere gübreleme ve bitki koruma ürünlerini daha hassas uygulayabilme imkânı sağlıyor. Yeni bir bitki koruma ürününün Ar- Ge maliyeti ortalama 250 milyon doları aşıyor. Bu ürünün laboratuvar aşamasından pazara sürülmesine kadar geçen süre ise yaklaşık 11 yıl. Dijital tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde yüzde 25’lik artış sağlanabileceği öngörülüyor. McKinsey’in araştırmasına göre, tarımda dijitalleşmenin küresel ekonomiye katkısı 2025 yılına kadar 330 milyar doları bulacak.”

Bayer’in Türkiye’deki dijital tarım uygulamalarını da anlatan Braun, “Türkiye’nin en büyük domates ürünü üreticilerinden ve ihracatçılarından Merko ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında Merko bünyesindeki bir domates tarlasına küresel bir domates hastalığı yönetim sistemi kurduk. TomCast isimli bu cihaz ile hava durumu, sıcaklık ve yaprak ıslaklığı verilerini analiz edilerek optimum ilaçlama zamanlamaları tespit ediliyor. Bayer olarak özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilere teknolojiyi iletmek istiyoruz” dedi.

Bayer olarak hâlihazırda Türkiye’de çok sayıda önemli ilaç, sağlık ürünü ve tarımsal ürünler sağladıklarını belirten Braun, “Türkiye’de henüz karşılanmamış tıbbi ve tarımsal ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ürünler lanse edeceğimiz bir büyüme planımız var” diye konuştu.

Tarım okuryazarlığı artırılacak

Türkiye’nin bazı bölgelerinde yenilikçi ürün ve teknolojilerle verim artışı sağlanabilecek fırsatların olduğundan bahseden Braun, tarım okuryazarlığını artırmaya ve çiftçilere yeni teknolojiler anlatmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şirket, 2007 yılından bu yana çiftçilere hububat üretimlerini artıracak modern tarım tekniklerini ve tarım koruma ürünlerini anlatan AgroArena etkinlikleri de gerçekleştiriyor. Küresel Gıda Zinciri İş Ortaklığı İnsiyatifi’ni Türkiye’de de hayata geçirdiklerini belirten Braun, “Çiftçileri, işleyicileri,, ithalatçıları, ihracatçıları ve perakendecileri bir araya getiren programlar oluşturuyoruz” diye konuştu. Bu çerçevedeki projelerini Braun şöyle anlattı: “Türkiye’deki armut üreticilerinin Avrupa ülkelerine ihracat için gerekli koşulları sağlamasına destek olmak amacıyla Kristal Armut projesini başlattık. İzmir’de 25 bin hektarlık alanda sözleşmeli tarım yapan bir kuru üzüm üreticisiyle ve dünyanın en büyük kiraz ihracatçılarından biri olan bir Türk şirketiyle yakın zamanda gıda zinciri iş ortaklığı anlaşmaları imzaladık.”

Gebze’den 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapıyor

Gebze’deki tarım ürünleri fabrikası sadece Türkiye için değil 40’ın üzerinde ülkeye, özellikle de Afrika ve Ortadoğu’daki ülkelere ihracat yapıyor. Bayer olarak Türkiye’de tarım anlamında çok önemli potansiyel olduğunu düşündüklerini belirten Braun şöyle devam etti: “Türkiye’nin 29 milyon hektar ekilebilir arazisi var. 21 milyon hektarı da şu anda çiftçiler tarafından kullanılıyor. Türkiye’de 3 milyon çiftçi var, çiftçi başına 7 hektar düşüyor. Avrupa’da çiftçi başına 27 hektar.”

Zentiva ile işbirliği yaptı

Topkapı’daki üretimin Lüleburgaz’a taşınmasıyla ilgili bilgi veren Hubert Braun şöyle konuştu: “Topkapı bölgesinin konut alanına dönüşmesi nedeniyle buradaki fabrikamızla ilgili olarak farklı bir yerde yeni bir üretim çözümü bulma gerekliliği ortaya çıktı. Bayer Türk olarak, Sanofi grubu bünyesindeki Zentiva ile, Bayer ürünlerinin gelecekte Sanofi’nin Lüleburgaz fabrikasında üretilmesini öngören bir işbirliği anlaşması imzaladık. Anlaşma doğrultusunda, Bayer Türk’ün Topkapı fabrikasında üretilen Bayer sağlık ürünleri, 2018 yılının sonundan itibaren Sanofi’nin Lüleburgaz tesislerinde üretilmeye başlanacak. İşbirliği kapsamında Sanofi, Lüleburgaz fabrikasına yeni bir üretim hattı yatırımı yapacak.”

Ar-Ge'ye 1 milyar euro yatırım

Bayer’in Almanya’daki genel merkezinde düzenlenen ‘Future of Farming Dialog’da, dijital tarım, küçük çiftçiler ve besin tedarik sistemiyle ilgili konular ele alındı. Bayer Türk CEO’su Hubert Braun, bu üç konuda Türkiye’de de çalışmalar bulunduğunu kaydetti. Bayer Tarım Ürünleri Bilimsel Araştırmaları Birimi Başkanı Liam Condon ise, Bayer olarak bu yıl 1 milyar euro Ar-Ge yatırımı yapacaklarını belirtti. 2020’ye kadar çiftçilere 15 yeni ürün sunacaklarını söyleyen Condon, dijital tarım projesine de 2020’ye kadar 200 milyon euro yatırım yapacaklarını dile getirdi. Şirket, küreselde Ar-Ge’ye 4,6 milyar euro düzeyinde harcama yapıyor.