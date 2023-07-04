Bayer’in Gebze’deki fabrikasına ‘en başarılı ihracatçı ödülü’ verildi

Bayer’in Gebze’deki bitki koruma ürünleri fabrikası 2022 yılının en başarılı ihracatçıları arasında birincilik ödülünü almaya hak kazandı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde “Haşere Öldürücüler ve Kovucular’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende, Bayer adına ödülü alan Gebze Fabrika Lojistik ve Mali Kontrol Müdürü Burak Koçer, “Bu önemli ödülü almaktan mutluluk duyduk; birincilik ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir onur. Bu başarı, fabrikamızın kaliteli üretim ve ihracat performansının takdir edilmesi bakımından çok değerli. Bayer olarak Türkiye'deki tarım sektörüne olan katkımızı artırmaya, küresel düzeyde teknolojiye ve çevresel standartlara sahip tesislerimizle üretmeye ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

27 ülkeye 238 milyon TL'lik ihracat

Bayer’in 1966 yılından bu yana faaliyette olan ve üretimi 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen Gebze bitki koruma ürünleri fabrikası; 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 156 artışla, Türkiye’den 27 ülkeye toplamda 238 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdi. Yatırımlarını genişleten fabrika, kapasite kullanımını ilerleyen dönemde yüzde 25 oranında arttırmayı planlanıyor. Türkiye’de tarım ürünleri tesisi bulunan tek çok uluslu şirket konumundaki Bayer, artan üretimle yeni dış pazarlara açılmayı ve Türkiye’den bitki koruma ürünleri ihracatının payını yükseltmeyi amaçlıyor.