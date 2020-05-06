Bayilik sistemini değiştiren Marmarabirlik, ihracatta başarıyı yakaladı

06 Mayıs 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Distribütörlük sistemiyle 30, doğrudan alıcı statüsünde 26 olmak üzere toplam 56 ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 24 milyon dolar tutarında 7 bin 200 tonluk ihracat yaparak tarihi bir rekora imza attıklarını, altıncı kez sektörün ihracat şampiyonu olmayı başardıklarını söyledi. Başkan Asa, “2020 yılında hedefimiz 60 ülkeye ihracat ve 8 bin 500 ton ihracat yapmak. 2023 vizyonumuz ise hedefimiz 10 bin ton ihracat ile 30 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla zeytin üreticisinin alın terinin ve emeğinin markası olan Marmarabirlik’i uluslararası pazarlarda daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi. 2010 öncesinde Avrupa’da uygulanan tekli bayilik sistemini 2011-2012 yıllarında alt bayilik, 2013 sonrasında ise bölgesel çoklu bayilik sistemine dönüştürdüklerini hatırlatan Hidamet Asa, bu sistemin de ihracatta başarıyı getirdiğini kaydetti.

“Gelinen süreç bir başarı hikayesi olsa da, bizim için yeterli değildir” diyen Asa, Turquality marka destek programı ile daha güçlü adımlar atacaklarını dile getirdi. Hidamet Asa, “Turquality marka destek programın kapsamında hedef ülkeler olarak Almanya ve Irak belirlenmiştir. Diğer ülkelerden ihracat odaklı projeler gelmesi durumunda hedef ülkeler arasına yenileri ilave edilecektir. Yurtdışına satamadığımız ürünleri değil, en kaliteli ürünlerin ihracatını yapmalıyız. Çünkü güven ve kalite her zaman istikrarı getirir, satışları artırır” diye konuştu.