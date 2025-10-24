Baykal, Avrupa ihracatını yüzde 20 artırdı

Baykal Makina, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Blechexpo 2025 Fuarı’na “Sürdürülebilir Üretim” temasıyla katıldı. 1982’den bu yana Almanya’ya ihracat yapan firma, fuarda 11 farklı makinesini sergiledi. Baykal Satış ve Pazarlama Direktörü Akif Baykaldı, Almanya merkezli Baykal GmbH ile satış ve teknik destek alanlarında bölgeye hızlı yanıt verebildiklerini söyledi.

Fuarda tanıtılan O-Frame abkant pres ve fiber lazer kesim makinesi, düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlü performansıyla öne çıktı. Baykaldı, “Bu makineler sürdürülebilir üretim stratejimizin yansımasıdır” dedi.

Türkiye makine ihracatında yükselişte

Baykaldı, 2022–2024 döneminde Türkiye’nin makine ihracatında %25’in üzerinde büyüme kaydettiğini belirterek, sac işleme makinelerinin bu artışta lokomotif rol oynadığını ifade etti. Baykal’ın Avrupa genelindeki ihracat artışı ise %20’ye ulaştı.

Ar-Ge ve inovasyonla büyüme

Sürdürülebilirliğin sadece çevresel değil, teknolojik ve ekonomik bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Baykaldı, dijitalleşme ve veri temelli üretim çözümleriyle sektörde fark yarattıklarını söyledi. Ar-Ge yatırımlarını artırarak Avrupa’da daha da güçlenmeyi hedeflediklerini dile getirdi.