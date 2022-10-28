Baykar DİHA’da ‘Baykuş H12’ motoru kullanılacak

Erin Motor, Saha EXPO’da Baykar ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Erin Motor, Baykar’ın geliştirdiği keşif ve istihbarat görevlerini yürütecek olan DİHA’larda (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) kullanılan motoru tedarik edecek. Taktik İHA sınıfında hava aracı olan DİHA’larda Erin Motor’un Baykuş H12 motor kullanılacak. Türkiye’de ilk kez İHA motoru üreten özel firma olduklarını kaydeden Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, “Markamızın temellerini attığımız günden bu yana odağımız hep yenilik ve yerlilik oldu. Baykuş adını verdiğimiz motorda da bu felsefenin sonucu olarak doğdu.” dedi.

SAHA İstanbul’un teşvikiyle başladı

İnsansız hava araçları (İHA) teknolojisinde Türkiye’nin öncü rolüne dikkat çeken Şahin, şunları söyledi: “Dünyada önemli bir yeri olan İHA’larımız için biz de bugüne kadar edindiğimiz bütün bilgi ve birikimle SAHA İstanbul ve Baykar’ın teşvikiyle motor geliştirme konusunda adım attık. İHA için iki farklı güç grubunda motor geliştirdik. Bu konuda bizi cesaretlendiren ve bize güvenen Sayın Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’a şükran borçluyuz. Baykuş serisinde şu an için 6 beygir, diğeri 12 beygir gücünde olmak üzere iki farklı motorumuz var. 18 beygir gücündeki versiyonu için de çalışmalarımız başladı.”

Baykar ile yaptıkları iş birliği anlaşmasıyla Baykar DİHA’larda Baykuş H12 motorun kullanılacağını dile getiren Şahin, “Savunma sanayinde fiyat avantajından çok yurt dışına bağımlı olmamak önemli ancak fiyat konusunda da dünyayla rekabet edebilecek düzeydeyiz. Baykuş’un en önemli yanı yurt dışına bağımlı olmaması. Amacımız bu güç segmentinde küresel bir oyuncu olmak. Motorun en kritik ve en stratejik parçalarını Türkiye’de beraber çalıştığımız firmalarla beraber geliştiriyoruz. Motor kontrol ünitesi, güç kontrol ünitesi, aynı zamanda marş motoru görevi gören alternatör gibi parçaların tamamı yerli imkânlarla geliştirilip üretildi.” şeklinde konuştu.