Baymak CEO’su Ender Çolak: Klima sezonu erken hareketlendi

26 Mayıs 2020

Dünyada ve Türkiye’de etkisini devam ettiren koronavirüs salgını, çok sayıda iş alanında olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de dengeleri değiştirdi. Karantina süreçleri ve evde yaşama süresinin artması, tüketicileri ev sağlığını ve konforunu artıran çözümlere yönlendirirken, klima satışlarında da hareketlilik beklenenden erken başladı.

"600 bayimizle iletişimdeyiz"

Salgın sürecinin yanı sıra son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da bu hareketlilikte etkili olduğunu ifade eden Baymak CEO’su Ender Çolak, “Özellikle geçtiğimiz hafta sonu tüm Türkiye’de etkisini hissettiren çöl sıcaklarıyla birlikte klima siparişlerinde önemli bir hareketlilik oldu. Türkiye’de bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığını gördük. Koronavirüs sürecinin başından bu yana dirsek temasında bulunduğumuz Türkiye genelindeki 600 bayimizle günlük olarak iletişimdeyiz. Hem onların verdiği bilgiler hem de günlük satış raporları bize klima sezonunun bu yıl çok daha erken hareketlendiğini gösteriyor."

"Çevrimiçi ürünlere ilgi yüksek"

Bu hareketliliğin özellikle yaz aylarında artarak devam etmesini beklediklerini söyleyen Ender Çolak, “Tüketiciler, tüm normalleşme adımlarına rağmen, bu yaz döneminde evlerinde daha fazla zaman geçireceklerini düşünüyor. Bu da onların evlerine yatırım yapmalarına; evlerindeki süreci daha konforlu ve sağlıklı geçirmek için çözümler geliştirmelerine neden oluyor. Bu kapsamda en çok talep gören ürünlerden biri de klima oldu. Burada tabii önemli bir detay var. Özellikle son yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin sağlık hassasiyetleri de son derece artmış durumda. Bu kapsamda özellikle insanların sağlık hassasiyetlerini gözeten, kendi kendini temizleme gibi fonksiyonları bulunan teknolojik ve çevreci ürünlere talep çok daha fazla” dedi.

"Pazar payımızı yüzde 9'un üzerine çıkardık"

Baymak olarak klima pazarında oldukça iddialı olduklarının altını çizen Ender Çolak şunları söyledi: “Müşterinin beklentisini o daha dile getirmeden anlamak; buna uygun çözümler geliştirmek Baymak olarak bizim en önemli misyonumuz. Günümüz dünyasında müşteri deneyimi müthiş bir önem kazandı. Biz de müşteriyi ve onun beklentilerini merkeze koyan bir anlayışla; doğayla dost, yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle pazarda fark yaratıyoruz. Baymak olarak, her mevsim kullanılabilen zengin ürün gamımız ile son dönemde pazarda çok ciddi bir büyüme yakaladık. Klimada pazar payımızı son 5 yıl içinde yüzde 5’ten yüzde 9’un üzerine çıkarttık. Önümüzdeki dönemde de pazar payımızı artırarak devam etmeyi planlıyoruz. Bir yandan bu sürdürülebilir büyüme trendimizi korurken bir yandan da inovatif teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”