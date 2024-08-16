Baymak, ‘Green House’ ile tüm enerjiyi güneşten alacak
Baymak, yeni geliştirdiği Green House konsepti ile bir evin elektrik, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılarken araç şarjı istasyonu dahil olmak üzere enerjide entegre bir dönüşüm sunuyor. Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, Green House konsepti ile bir evin bütün enerjisini güneşten sağlayacaklarını ve son kullanıcının ayağına sürdürülebilirlik ile gittiklerini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İklimlendirme sektörünün önemli oyuncularından olan Baymak, yeni geliştirildiği ‘Green House’ ile yeşil enerji kaynaklarını kullanarak, güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürüyor ve çevre dostu bir akıllı ev konsepti ile bir evin enerji tüketimini neredeyse sıfıra düşürüyor.
Isı pompası, güneş kolektörü, pv panel, araç şarj istasyonu ve boyler ürünlerini kullanarak, havadan ve güneşten gelen enerjiyle evde ısıtma, soğutma, sıcak su sağlanabildiğini kaydeden Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, Green House konseptinin günümüzde ‘akıllı ev’ veya ‘enerji verimli ev’ olarak adlandırıyor.
Bu ürünlerle paket veya bireysel alımlarda sunacakları hizmeti ve kapsamı ‘Green House’ olarak adlandırdıklarını ileten Özcan, “Sürdürülebilir bir enerji geleceği için yenilenebilir enerji projelerine yönelip, çevresel etkimizi azaltarak dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Green House ile öncelikle müstakil konutların; ısı pompası ile ısıtma, güneş kolektörü ile sıcak su ve PV ürünleri ile elektrik ihtiyaçlarının karşılanacağı, hane sahibinin aracını şarj edebileceği, fazla ürettiği enerjiyi de depolayabileceği bir sistem çözümü sunuyoruz.
Hali hazırda satışını yaptığımız ısı pompası, güneş kolektörü ürünleri ile çalışabilecek PV panel, araç şarj istasyonu, batarya depolama ve inverter ürünlerimiz kullanılıyor. Bu yıl, Ege, Akdeniz gibi kıyı bölgelerinde 4 adet Green House bayisi görevlendireceğiz. 2025 yılı sonuna kadar ise bu sayının her bölgede olacak şekilde 20 bayiye çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi.
Konsept ile bir evin elektrik, ısıtma, soğutma ve araç şarjı istasyonu dahil olmak üzere enerjide entegre bir dönüşüm sunduklarını bildiren Özcan, dünyada gazdan elektrifikasyona doğru bir dönüşüm yaşandığını ve elektrikte ısı pompasının öne çıktığını söyledi. Özcan, Green House konseptinin de bu enerji dönüşümüyle birlikte ortaya çıktığını söyledi.
Green House ile enerji tüketimini sıfıra düşürüyor
Green House konseptinin Baymak Türkiye tarafından geliştirildiğini ve Türkiye’de öncü olduğunu kaydeden Özcan, konsept yatırımının geri dönüşünün ise evin büyüklüğüne göre 6 ile 7 yıl arasında değiştiğini bildirdi. Bir konutun elektrik ihtiyacının yüzde 38’inin ısınma ve soğutma oluşturduğunu ileten Özcan, “Buna sıcak suyu da eklenmesiyle yüzde 65’e çıkıyor.
Konsept ile bir evin enerji tüketimini neredeyse sıfır duruma getiriyoruz. Yatırımın geri dönüşü evin büyüklüğüne göre 6 ile 7 yıl arasında değişiyor. Fakat, Avrupa seviyesinde elektrik ve doğal gaz fiyatı olduğunda ise bu süre 4 ile 5 yıla kadar iniyor. İnternet sitemizde yer alan konsepte bir start-up ile yaptığımız işbirliği ile evinizin bilgilerini girdiğinizde yaklaşık yatırım maliyetini orada hesaplayabiliyorsunuz” diye konuştu.
Baymak’ın bağlı bulunduğu BDR Thermea Group’un ısı pompası konusunda önemli bir üretici olduğuna dikkat çeken Özcan, Green House konseptinin de enerji dönüşümüyle birlikte ortaya çıktığını söyledi. Sürdürülebilirlik konusunda içerdeki faaliyetlerle karbon ayak izlerini düşürmek üzere çalışmalar yaptıklarına da değinen Özcan, “Yeni yaptığımız yatırımda artık doğal gaz kullanmayacağız ve yerine elektrik kullanacağız. Şu anda çatıda bulunan panellerle elektrik fabrikamızın yüzde 4,3’ünü karşılıyor” açıklamasında bulundu.
8 milyon euroluk yatırımla grubun boyler üssü olacak
Sürdürülebilirlik konusunda ürün portföylerinde ısı pompasının hem Baymak markalarıyla hem de De Dietrich markasıyla önemli bir konuma sahip olduklarına dikkat çeken Özcan, bu üründe geçen yıl yüzde 100 büyüme gösterdiklerini belirtti. Özcan, “Türkiye pazarı 20 bin adet civarında. Burada biz önemli bir pazar payına sahibiz. Geçen yıl ikinci sıradaydık ve bu yıl da hedefimiz ikiye katlamak.
Isı pompası üretimimiz şu anda burada yok ama onunla ilgili bu konseptin içinde olan boyler tanklarımızı burada üretiyoruz. Yeni boyler üretimi tesisi için 8 milyon euroya yatırımı yapıyoruz. Onu ısı pompasıyla birlikte sadece Türkiye için değil, AB pazarına da gitmesi gereken bir ürün. Bu yatırımımızı önümüzdeki yılın ikinci yarısında devreye alacağız. Yeni yatırımla hem Türkiye pazarının hem de BDR’nin boyler üssü olacağız. Bu yatırımla yıllık artı 175 bin adet üretim ve 138 kişiye istihdam hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni yatırımla ihracat payını artıracak
Baymak’ın ihracatının toplam satışlarının yüzde 20’sini oluşturduğunu kaydeden Özcan, şu anda Avrupa ülkeleri, CIS ülkeleri olan Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkelerin yanı sıra Arjantin’in önemli bir pazar olduğunu belirtti. Irak ve Kıbrıs gibi bölgede bulunan pazarlara ihracat yaptıklarını ileten Özcan, Avrupa’da Danimarka pazarının öne çıktığını ve yeni boyler yatırımlarıyla ihracattaki paylarının artacağına vurgu yaptı.
İlk 6 ayda cirosunu yüzde 38 artırdı
Klimada bu yılın ilk yarısında adetsel bazda geçen yıla oranla yüzde 30 montaj büyümesi gösterdiklerini açıklayan Özcan, haziran ayında ise montajda yüzde 130 büyüme yaşandığını iletti. Klimaya çok büyük bir talebin olduğunu ifade eden Özcan, “Talep artışının sebebi iklim değişikliği olarak yer alıyor.
Özellikle De Dietrich markamızda 24 saatte montaj yapıyoruz. Klimada internet satışları direkt ve dolaylı olarak toplam satışlılarımızın yüzde 30’unu oluşturuyor. Araştırma firmalarından aldığımız raporlara göre online kanalda Baymak’ın pazar payı yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor.
Kombi pazarı ise şu anda Türkiye’de penetrasyon ve ekonomik koşullar sebebiyle küçülüyor. Termosifonda 2024 tüm dinamiklerini marka olarak biz yazdık diyebiliriz. 2024’ün ilk 6 ayında ciromuzda yüzde 38’lik bir büyüme sağlandık. 2023 yılını ise büyümede TL bazında yüzde 65 ile kapatmıştık” dedi.
Üst yönetimde kadın oranı %60
-Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 60.
-Yönetici seviyesinde çalışan kadın sayısı yüzde 30.
-Türkiye genelinde 500’ün üzerinde bayisi bulunuyor.
-Baymak Akademi ile bu yılın Ocak - Haziran tarihlerinde 1850 kişiye 178 saat, 84 eğitim verildi.
-Akademide geçen senenin 4 katı kişiye ulaşıldı.