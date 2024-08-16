Baymak, ‘Green House’ ile tüm enerjiyi güneşten alacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

İklimlendirme sektörünün önemli oyuncularından olan Baymak, yeni geliştirildiği ‘Green House’ ile yeşil enerji kay­naklarını kullanarak, güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştü­rüyor ve çevre dostu bir akıllı ev konsepti ile bir evin enerji tüketi­mini neredeyse sıfıra düşürüyor.

Isı pompası, güneş kolektörü, pv panel, araç şarj istasyonu ve boy­ler ürünlerini kullanarak, hava­dan ve güneşten gelen enerjiyle evde ısıtma, soğutma, sıcak su sağ­lanabildiğini kaydeden Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, Gre­en House konseptinin günümüz­de ‘akıllı ev’ veya ‘enerji verimli ev’ olarak adlandırıyor.

Bu ürün­lerle paket veya bireysel alımlar­da sunacakları hizmeti ve kapsamı ‘Green House’ olarak adlandırdık­larını ileten Özcan, “Sürdürülebi­lir bir enerji geleceği için yenile­nebilir enerji projelerine yönelip, çevresel etkimizi azaltarak dünya­nın sürdürülebilirliğine katkı sağ­lamayı hedefliyoruz. Green Hou­se ile öncelikle müstakil konutla­rın; ısı pompası ile ısıtma, güneş kolektörü ile sıcak su ve PV ürün­leri ile elektrik ihtiyaçlarının kar­şılanacağı, hane sahibinin ara­cını şarj edebileceği, fazla ürettiği enerjiyi de depolaya­bileceği bir sistem çözümü sunuyoruz.

Hali hazırda sa­tışını yaptığımız ısı pompası, güneş kolektörü ürünleri ile çalışabilecek PV panel, araç şarj istasyonu, batarya depolama ve inverter ürünleri­miz kullanılıyor. Bu yıl, Ege, Akdeniz gibi kıyı bölgele­rinde 4 adet Gre­en House bayisi görevlendire­ceğiz. 2025 yı­lı sonuna kadar ise bu sayının her bölgede olacak şekil­de 20 bayiye çıkarılmasını hedef­liyoruz” dedi.

Konsept ile bir evin elektrik, ısıtma, soğutma ve araç şarjı istasyonu dahil olmak üzere enerjide entegre bir dönüşüm sun­duklarını bildiren Özcan, dünyada gazdan elektrifikasyona doğru bir dönüşüm yaşandığını ve elektrikte ısı pompasının öne çıktığını söyledi. Özcan, Green House kon­septinin de bu enerji dönüşümüyle birlikte ortaya çıktığını söyledi.

Green House ile enerji tüketimini sıfıra düşürüyor

Green House konseptinin Baymak Tür­kiye tarafından geliştirildiğini ve Türkiye’de öncü olduğunu kayde­den Özcan, konsept yatırımının geri dönüşünün ise evin büyüklü­ğüne göre 6 ile 7 yıl arasında değiş­tiğini bildirdi. Bir konutun elektrik ihtiyacının yüzde 38’inin ısınma ve soğutma oluşturduğunu ileten Özcan, “Buna sıcak suyu da eklen­mesiyle yüzde 65’e çıkıyor.

Kon­sept ile bir evin enerji tüketimini neredeyse sıfır duruma getiriyo­ruz. Yatırımın geri dönüşü evin bü­yüklüğüne göre 6 ile 7 yıl arasında değişiyor. Fakat, Avrupa seviye­sinde elektrik ve doğal gaz fiyatı ol­duğunda ise bu süre 4 ile 5 yıla ka­dar iniyor. İnternet sitemizde yer alan konsepte bir start-up ile yap­tığımız işbirliği ile evinizin bilgile­rini girdiğinizde yaklaşık yatırım maliyetini orada hesaplayabiliyor­sunuz” diye konuştu.

Baymak’ın bağlı bulunduğu BDR Thermea Group’un ısı pom­pası konusunda önemli bir üreti­ci olduğuna dikkat çeken Özcan, Green House konseptinin de ener­ji dönüşümüyle birlikte ortaya çık­tığını söyledi. Sürdürülebilirlik konusunda içerdeki faaliyetlerle karbon ayak izlerini düşürmek üzere çalışmalar yaptıklarına da değinen Özcan, “Yeni yaptığımız yatırımda artık doğal gaz kullan­mayacağız ve yerine elektrik kul­lanacağız. Şu anda çatıda bulunan panellerle elektrik fabrikamızın yüzde 4,3’ünü karşılıyor” açıkla­masında bulundu.

8 milyon euroluk yatırımla grubun boyler üssü olacak

Sürdürülebilirlik konusunda ürün portföylerinde ısı pompasının hem Baymak markalarıyla hem de De Dietrich markasıyla önemli bir konuma sahip olduklarına dikkat çeken Özcan, bu üründe geçen yıl yüzde 100 büyüme gösterdiklerini belirtti. Özcan, “Türkiye pazarı 20 bin adet civarında. Burada biz önemli bir pazar payına sahibiz. Geçen yıl ikinci sıradaydık ve bu yıl da hedefimiz ikiye katlamak.

Isı pompası üretimimiz şu anda bu­rada yok ama onunla ilgili bu kon­septin içinde olan boyler tankları­mızı burada üretiyoruz. Yeni boy­ler üretimi tesisi için 8 milyon euroya yatırımı yapıyoruz. Onu ısı pompasıyla birlikte sadece Türkiye için değil, AB pazarına da gitmesi gereken bir ürün. Bu yatırımımızı önümüzdeki yılın ikinci yarısında devreye alacağız. Yeni yatırımla hem Türkiye pazarının hem de BD­R’nin boyler üssü olacağız. Bu yatı­rımla yıllık artı 175 bin adet üretim ve 138 kişiye istihdam hedefliyo­ruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımla ihracat payını artıracak

Baymak’ın ihracatının toplam satışlarının yüzde 20’sini oluştur­duğunu kaydeden Özcan, şu anda Avrupa ülkeleri, CIS ülkeleri olan Azerbaycan, Özbekistan, Kazakis­tan ve Gürcistan gibi ülkelerin ya­nı sıra Arjantin’in önemli bir pazar olduğunu belirtti. Irak ve Kıbrıs gi­bi bölgede bulunan pazarlara ihra­cat yaptıklarını ileten Özcan, Av­rupa’da Danimarka pazarının öne çıktığını ve yeni boyler yatırımla­rıyla ihracattaki paylarının artaca­ğına vurgu yaptı.

İlk 6 ayda cirosunu yüzde 38 artırdı

Klimada bu yılın ilk yarısın­da adetsel bazda geçen yı­la oranla yüzde 30 montaj büyümesi gösterdiklerini açıklayan Özcan, haziran ayında ise montajda yüzde 130 büyüme yaşandığını iletti. Klimaya çok büyük bir talebin olduğunu ifade eden Özcan, “Talep artışı­nın sebebi iklim değişikliği olarak yer alıyor.

Özellikle De Dietrich markamızda 24 saatte montaj yapıyoruz. Klimada internet satışları direkt ve dolaylı olarak top­lam satışlılarımızın yüzde 30’unu oluşturuyor. Araş­tırma firmalarından aldığı­mız raporlara göre online kanalda Baymak’ın pazar payı yüzde 7,5 seviyesin­de bulunuyor.

Kombi pa­zarı ise şu anda Türkiye’de penetrasyon ve ekonomik koşullar sebebiyle küçü­lüyor. Termosifonda 2024 tüm dinamiklerini marka olarak biz yazdık diyebili­riz. 2024’ün ilk 6 ayında ciro­muzda yüzde 38’lik bir bü­yüme sağ­landık. 2023 yılını ise büyü­mede TL ba­zında yüzde 65 ile kapat­mış­tık” de­di.

Üst yönetimde kadın oranı %60

-Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 60.

-Yönetici seviyesinde çalışan kadın sayısı yüzde 30.

-Türkiye genelinde 500’ün üzerinde bayisi bulunuyor.

-Baymak Akademi ile bu yılın Ocak - Haziran tarihlerinde 1850 kişiye 178 saat, 84 eğitim verildi.

-Akademide geçen senenin 4 katı kişiye ulaşıldı.