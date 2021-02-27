Baymak, hidrojen temelli dönüşümde öncü olacak

Baymak’ın çatı kuruluşu olan BDR Thermea Group dünyada ilk kez hidrojen ile çalışan kombi geliştirdi. Hidrojenin konutlarda merkezi ısıtma sisteminde kullanılmasını sağlayan Hidrojen Kombi projesini sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Baymak CEO’su Ender Çolak, “Baymak olarak bizim de bir parçası olduğumuz globalde önde gelen markaları bünyesinde bulunduran BDR Thermea Group'un İtalya'daki Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdik. Hidrojenle çalışan bu kombi, Hollanda'da gaz dağıtım firması Stedin iş birliğiyle gerçekleştirilen ilk pilot çalışmanın ardından, İngiltere ve Almanya’da geniş ölçekli test uygulamalarına başladı. Söz konusu teknoloji, Baymak’ın yakın gelecekte Türkiye’de de yaşanacak hidrojen temelli dönüşümün öncüsü olacak. Hidrojen kombi projesinin yanı sıra BDR Thermea Group’la birlikte yeni bir kombi platformu üzerinde çalışmamızı tamamlamak üzereyiz.” dedi.

Yıllık 400 bin kombi üretiyor

İklimlendirme sektöründe hem ısıtma hem de soğutma tarafında faaliyet gösterdiklerini bildiren Çolak, geniş ürün yelpazeleri ile 50’nin üzerinde son teknoloji ile üretilmiş ürünlerinin bulunduğunu iletti. Ana ürün grupları olan kombi özelinde Baymak, Brötje, Lambert ve Dolce Vita markaları ile hizmet verdiklerini aktaran Çolak, “Bu yıl itibarıyla De Dietrich markamızı da ürün gamımıza ekledik. Ürün grubu bazlı ciro dağılımımıza baktığımızda ise kombi 2020 yılında yüzde 50’nin üzerinde bir pay alarak ilk sırada yer aldı. Yıllık 400 bin kombi üretim kapasitesine sahibiz. Isıtma ürün yelpazemizde yoğuşmalı kombi, duvar tipi ve yer tipi yoğuşmalı kazan, merkezi sistem kazan ve kat kaloriferi, brülör, panel radyatör, alüminyum radyatör, havlu radyatör gibi bir çok ürün yer alıyor. Soğutma tarafında; duvar ve salon tipi split klimalar, multi split klimalar ile tüketicilere ulaşıyoruz.” diye konuştu.

2020'de yüzde 30 büyüdü

Şirketlerinin 50 yılık geçmişe sahip bir marka olarak bugün İstanbul Tepeören’de toplam 60 bin metrekare alan üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet gösterdiğini açıklayan Çolak, 600’e yakın çalışan ile ileri teknoloji üretime odaklandıklarını kaydetti.

Şirket olarak 2020’da pandemiye rağmen büyüme grafiklerini sürdürdüklerini belirten Çolak, “2020’de yaşanılan olağanüstü koşullara rağmen yüzde 30 büyüdük. 2019’da 838 milyon TL olan net ciromuzu 2020 yılı hedefimiz olan 1 milyar TL’nin de üzerine taşıdık. Geçen yıl 1 milyar 90 milyon TL net ciro elde ettik. Yine ihracatta yüzde 20 artırarak, yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.Şirket olarak 2021’de de yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz iklimlendirme sektöründe dünyadaki en büyük 10 üreticiden biri olmak.” ifadesini kullandı.

Öte yandan bu yıl da yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğine dikkat çeken Çolak, boyler ve termosifon hatlarını yenileme çalışmalarının süreceğini ve kombi hatlarında dijital dönüşümü de tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

65 ülkeye ihracat yapıyor

Bu gün itibarıyla ürünlerini 65 ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Ender Çolak, başta Rusya olmak üzere Doğu Bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Türkiye’de ürettiklerine dikkat çekti. Çolak, “Bugün Almanya’nın boyler ihtiyacını, Fransa’nın kazan tedariğini Baymak sağlıyor. ABD için boyler üretiyoruz, ayrıca Arjantin’e de kombi satıyoruz. Kombi üretiminin yüzde 30’unu, boyler üretiminin yüzde 75’ini ve kazan üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz.” dedi.