Baymak uzaktan görüntülü teknik servis hizmeti başlattı

03 Nisan 2020

Baymak, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele çalışmaları kapsamında müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını koruyacak önlemler almaya devam ediyor.

Bu zorlu süreçte online olarak hizmet vererek müşterilerine kesintisiz servis desteği sunan şirket, iki yenilikçi uygulamayı devreye aldı. Baymak, müşterilerine servis hizmeti beklemeden de küçük arızaların giderilmesi için çözüm sunuyor.

Uzaktan destek sisteminden yararlanmak isteyenlerin çağrı merkezini arayarak, iletilen kısa mesaj içerisindeki bağlantı linkine tıklayıp, kamera erişiminize izin vermesi gerekiyor. Görüntüleme sayesinde Baymak operatörleri, arızayla ilgili yönlendirmede bulunarak sorunun çözülmesini sağlıyor.

Whatsapp hattında birebir görüşme

Baymak kullanıcıları aynı zamanda Whatsapp üzerinden ilk çalıştırma, arıza, montaj, bakım hizmet tipleri için servis talebinde bulunabiliyor veya teknik destek alabiliyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan WhatsApp destek hattı üzerinden müşterilerinin servis talepleri hızlı ve etkin bir şekilde 7 gün 24 saat yanıtlanıyor. Ayrıca pazartesi-cumartesi günlerinde 08.00-17.30 arasında canlı destek hizmetinin bulunduğu uygulama kapsamında, tüketicilerin servis ihtiyaçlarına yönelik soruları birebir görüşmelerle yanıtlanıyor.