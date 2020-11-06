Baymak’a TSE Onaylı Güvenli Üretim Belgesi

06 Kasım 2020

Baymak, üretim tesislerinde gerekli düzenlemeleri yaparak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Standartları Enstitüsü'nden COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı. Baymak, böylece kendi sektöründe üretim belgesini almaya hak kazanan öncü şirketlerden biri oldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Baymak CEO’su Ender Çolak şunları kaydetti: “Baymak, üretim kanadı çok güçlü bir şirket. Tasarruflu, yüksek verimli ve son teknolojiye sahip geniş ürün gamımızı Çin’den Uruguay’a kadar uzanan bir coğrafyaya ihraç ediyoruz. Pandeminin ilk gününden itibaren salgının üretime olumsuz etki etmesini engellemek, çalışma arkadaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için çok sıkı tedbirler aldık. “Maske, mesafe ve hijyen” temel ilkesini üretim tesislerimiz başta olmak üzere, genel merkezimizin her alanında, bayilerimiz ve yetkili servislerimizin değdiği her noktada büyük bir disiplinle hayata geçirdik. Bu dönemde birinci önceliğimiz çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını güvence altına almak için çalışmak oldu. Tüm bu çalışmalarımızın TSE tarafından tescillenmesi bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı.”