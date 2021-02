Baymak'ın 2020 yılı cirosu 1 milyar TL’yi aştı

Takip Et

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak, yakaladığı sürdürülebilir büyüme grafiğini 2020 yılında da sürdürdü. 2019 yılını 838 milyon TL net ciro ile tamamlayan şirket, 2020 için önüne koyduğu hedeflere ulaştı. 2020'yi yüzde 30 büyüme ile tamamlayan şirket, 1 milyar 90 milyon TL net ciro elde etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Baymak CEO’su Ender Çolak, 2020 yılına üretim, Ar-Ge, ihracat, sürdürülebilirlik, müşteri deneyimi, dijital projeler gibi alanlarda çalışmalarını en üst noktaya taşıyarak yatırımlarımlarını artıracakları bir olacağını öngörerek girdiklerini söyledi. Pandemiye rağmen bu öngörülerin hepsini gerçekleştirerek hedeflerine ulaştıklarına dikkat çeken Çolak, "2020 yılında olağanüstü koşullarda olmamıza rağmen yüzde 30 büyüyerek Türkiye ekonomisine, sektöre ve tüm paydaşlarımıza katkıda bulunmayı sürdürdüğümüz için gururluyum.” dedi.

"Isı pompasında yüzde 87 büyüme sektörün ana markası olduk"

İstikrarlı büyümenin en önemli ve güven verici gösterge olduğunu belirten Ender Çolak, şunları kaydetti: “Baymak’ın sürdürülebilir büyümesini, dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ederek değişen iklimlendirme ihtiyaçlarına ürettiğimiz yüksek verimli ve çevre dostu ürünlerimizle en hızlı şekilde cevap verebilme başarımıza bağlıyorum. 2020 yılında yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkemiz, yaygın satış sonrası hizmet ağımız, online teknik destek hizmetimizle karantina koşullarında da her zaman erişilebilir olarak sektörde lovemark (aşk markası) haline geldik. Bunun karşılığında, lokomotif ürünlerimizde adetsel bazda; kombide yüzde 8, klimada yüzde 6, panel radyatörde yüzde 10, termosifon ve termoboylerde yüzde 34, duvar tipi yoğuşmalı kazanda yüzde 4 büyüdük. Yüksek enerji verimliliği sayesinde geleceğin teknolojisi ısı pompasında yüzde 87 büyüme ile sektörün ana markası olduk.”

2020'de 149 yeni bayilik yapılanmadın tamamladı

Baymak olarak Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş bayi ve servis ağıyla müşterilerinin beklentileri için yerinde çözümler üretmeye, her noktada online ve offline kanallar aracılığıyla ulaşılabilir olmaya devam ettiklerini anlatan Ender Çolak, “2020 yılında 149 yeni bayilik yapılanmamızı tamamladık. Marmara Bölgesi’nde 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 31, İç Anadolu’da 47, Karadeniz Bölgesi’nde 22 ve Ege Bölgesi’nde 17 yeni bayimiz tüketicilerimize Baymak kalitesini ulaştırmaya başladı. 2021 yılında da tüm bayilerimiz aracılığıyla her noktada aynı hizmet kalitesini tüketicilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyoruz"

Baymak olarak 2021 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Ender Çolak, “2021 yılında kendimize yine büyük hedefler koyduk. Yatırımlarımıza devam ederek, bu dönemde kombi, klima, ısı pompası ve diğer ürünlerimizdeki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Boyler ve termosifon hattımızı yenileme çalışmalarımız sürecek. Yine bu dönemde kombi hattımızdaki dijital dönüşümü de tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında kombi ve ısı pompası ürün gamımızı da genişleteceğiz. Bağlı olduğumuz BDR Thermea Group’un da kombi üretiminin daha büyük bir kısmını Türkiye’de gerçekleştirmeye başlayacağız. Tüm bu gelişmeler neticesinde 2021 yılında da yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Müşteri deneyimini artırmanın yolu dijital dönüşüm"

“Güçlü bayi ağımızı müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için attığımız adımlarla besliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Çolak, şöyle konuştu: “Müşteri deneyimini artırmanın yolu dijital dönüşüm. 2020 yılı müşteri deneyimini mükemmelleştirmek adına önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. Bu dönemde Baymak Müşteri Deneyimi İyileştirme ve Dijital Yol Haritası projemizi hayata geçirdik. Tüketicilerimizin markamız, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle yaşadıkları deneyimleri ve duygu analizlerini yapabilmek için yapay zekâ teknolojilerini kullanan bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bunların yanında Baymak’taki pek çok iş de artık yazılım robotlar tarafından yapılmaya başlanacak. Yazılım robotlar sayesinde verimliliğimizi ve iş kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Pandemi koşullarında müşteri deneyimini en iyi seviyeye taşımak için Uzaktan Erişim ve Destek Uygulamamızı devreye koyduk. Online servis hattımız sayesinde müşterilerimizin talep ve sorunlarını uzaktan çözdük. Pandemi boyunca hijyen konusunda da sıkı önlemler aldık. Servis ekiplerimiz özel hijyen eğitimlerinden geçirildi. 2021 yılında da başarımızın arkasındaki en önemli aktör olarak gördüğümüz müşteri deneyimine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

“İşimiz sizi ve doğayı anlamak"

Pandemiyle birlikte 2020 yılında belki de her zamankinden daha çok değeri anlaşılan konunun “çevre” olduğuna dikkat çeken Ender Çolak, iklim krizinin tüm dünyanın merkezine oturmasını ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

"Pandemi süreciyle birlikte bir kez daha gördük ki doğa hepimize şiddetli bir acil eylem çağrısında bulunuyor" diyen Çolak, "Sahip olduğumuz kaynaklar ve yaşam sonsuz değil. Hepsini akıllı yöntemlerle kullanmak, radikal bir değişim sürecine girmek zorundayız. Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılında yüzde 0 emisyon hedefiyle yola çıktığı Avrupa Yeşil Mutabakatı da bu değişim sürecinin en önemli kitlesel hareketlerinden biri olacak. Bu hedef çerçevesinde AB içinde enerji verimliliği düşük yapı stoku yenilenecek. 220 milyon eski yapının enerji verimliliği kriterlerine uygun olarak yenileneceği çok büyük kapsamlı bir dönüşümden söz ediyoruz. Verimli olmayan eski yapıların dönüşümü ısınma giderlerini ve enerji sarfiyatını büyük oranda engellerken, çevre üzerinde yarattığımız baskıyı da minimize edecek. Türkiye’de de bu kapsamda önümüzde önemli fırsatlar ve atılacak adımlar var. Pandeminin hemen başında yayınladığımız 'Doğaya Söz Veriyoruz' filmimizde Baymak olarak biz bu değişimin taşıyıcısı olacağımızın mesajını vermiştik. 2021 yılında sürdürülebilirlik alanında yaptığımız yatırımlara ağırlık vererek, tüm paydaşlarımıza 'işimiz sizi ve doğayı anlamak' diyerek seslenecek ve yeşil dönüşümde birlik olmaya çağıracağız.” diye konuştu.