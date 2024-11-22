Baymak'tan iklimlendirme sektöründeki kalifiye eleman ihtiyacına çözüm adımı
İklimlendirme sektöründeki profesyonellerin daha donanımlı bireyler olmasını hedefleyen Baymak Akademi, sunduğu eğitim fırsatları ile sektördeki gelişmeleri takip etmenin ve rekabetçi avantaj elde etmenin önemini vurguluyor. Sektördeki kalifiye eleman ihtiyacına çözüm sunmaya odaklanan Akademi, çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyerek şirket içindeki bilgi seviyesini de yükseltmeyi ilke ediniyor.
2018 yılında kurulan Baymak Akademi, enerji verimliliği, iklimlendirme sistemleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojileri ve benzeri konularda uzmanlık eğitimleri veriyor. İklimlendirme sektörünün gelişimine katkı sağlamak adına önemli adımlar attıklarını belirten Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “2024'ün ilk on ayında, 4 bin 478 sektör profesyoneli, toplamda 496 saatlik eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirirken, sektördeki hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağladılar” dedi.
Akademi’nin Ankara şubesi açıldı
Türkiye genelindeki stratejik noktalarda da Baymak Bölge Akademileri açılmaya başlandı. Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı’nın açılışını yaptığı Ankara Baymak Akademi faaliyetine başladı. kademi şubeleri için sırada Erzurum, Gaziantep ve İzmir var.
Eğitimler teknik ekiplerden yöneticilere herkese hitap ediyor
Akademinin sunduğu eğitimlerin yalnızca şirket çalışanlarına değil bu alanda kariyer yapmak isteyen bireylere de açık olduğunu vurgulayan Özcan, “Eğitimler geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Hedefimiz, ulaşabildiğimiz sektör çalışanına, öğrencilere ve ilgili kurumlara ücretsiz eğitimler vererek hem sektörü hem de ülke genelinde profesyonel gelişimini güçlendirmek” şeklinde konuştu.