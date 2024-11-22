Baymak'tan iklimlendirme sektöründeki kalifiye eleman ihtiyacına çözüm adımı

2018 yılında kurulan Baymak Akademi, enerji verimliliği, iklimlendirme sistemleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojileri ve benzeri konularda uzmanlık eğitimleri veriyor. İklimlendirme sektörünün gelişimine katkı sağlamak adına önemli adımlar attıklarını belirten Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “2024'ün ilk on ayında, 4 bin 478 sektör profesyoneli, toplamda 496 saatlik eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirirken, sektördeki hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağladılar” dedi.

Akademi’nin Ankara şubesi açıldı

Türkiye genelindeki stratejik noktalarda da Baymak Bölge Akademileri açılmaya başlandı. Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı’nın açılışını yaptığı Ankara Baymak Akademi faaliyetine başladı. kademi şubeleri için sırada Erzurum, Gaziantep ve İzmir var.

Eğitimler teknik ekiplerden yöneticilere herkese hitap ediyor

Akademinin sunduğu eğitimlerin yalnızca şirket çalışanlarına değil bu alanda kariyer yapmak isteyen bireylere de açık olduğunu vurgulayan Özcan, “Eğitimler geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Hedefimiz, ulaşabildiğimiz sektör çalışanına, öğrencilere ve ilgili kurumlara ücretsiz eğitimler vererek hem sektörü hem de ülke genelinde profesyonel gelişimini güçlendirmek” şeklinde konuştu.