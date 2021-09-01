Bayrak: 70 bin TL maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz

AB Grup Holding’in kripto para borsası ABStocks, 4 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçti.

AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, 73 Türk yazılımcının 2 yıllık bir sürenin ardından geliştirdiği ABStocks'u basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda konuşan Bayrak, “73 Türk yazılımcının 2 yıllık bir sürenin ardından geliştirdiği ABStocks, uluslararası güvenlik sertifikasyonları standartları ve arkasında duran güçlü holding yapısı ile kripto borsaları arasına girdi. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz” dedi.

"ABStocks’un gücü Bodrum’daki teknoloji üssünden gelecek"

ABStocks Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Bu alana bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar euroluk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz. Tüm bu stratejimizin temelinde, Bodrum’da 150 milyon dolar yatırımla hayata geçireceğimiz teknoloji üssü var. Buradaki asıl hedefimiz genç yazılımcılar yetiştirmek ve istihdam ekosistemine dahil etmek. Ülkemizin yakın gelecekte küresel yazılım sektöründe söz sahibi bir ülke olmasını arzuluyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı ilk sıraya aldık.” dedi.

"Grup iştiraklerinde ödeme aracı kabul edilecek"

Bayrak, “ABGcoin’i kendi grubumuzun içerisinde bir ödeme aracı olarak bugün itibari ile yurtiçinde ve yurtdışında kabul ediyoruz. AB Grup Holding’ten ABGCoin ile daire, mülk alabileceksiniz ve devletimiz buradan çapraz vergi alarak hiçbir kayba uğramayacak. Türk halkı dünyadaki tüm kripto paraları satın alabiliyor. Türk halkı için ilk defa bu denli kapsamlı kripto para çıkıyor. Ancak dışarıya satamıyor çünkü döviz ile satışımız şu an için yasak ancak bunu da yetkililerle görüşüyoruz. Bizim amacımız Türk halkının bütçesine para ve değer katmak ve ülkemize döviz girdisi sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Bitlis'e yaklaşık 10 milyon liralık yatırım

Muhsin Bayrak, ABStocks'la yazılım sektöründe yeni beyinlerin önünü açmak istediklerini ve holding olarak toplam istihdama katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Bayrak, "Bodrum'da hayata geçireceğimiz Teknoloji Üssü'nün yanı sıra ABStocks'un çağrı merkezini faaliyete geçireceğiz. Bu yatırımımızı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapmaya karar verdik. İlk etapta bölgede yaşayan 70 gencimize iş imkânı sağlamak istiyoruz. Gelecek yıldan itibaren ise bu sayıyı 100'e çıkarma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"70 bin lira maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz"

Bodrum'da inşa ettikleri Ay-Yıldız projesinde Türkiye için yazılımcı yetiştireceklerini söyleyen Bayrak, "Aylık 70 bin lira maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin biran önce kendi yazılımcısını yetiştirmesi gerekiyor" dedi.

2 kulüple token görüşmesi

Bayrak, İstanbul ve Anadolu'da iki Süper Lig kulübüyle taraftar tokenı çıkarmak için görüştüklerini belirterek, "Anadolu kulübüyle anlaşma tamamlandı. Diğer kulüple görüşmelerimiz sürüyor" dedi.