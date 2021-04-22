Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı olan Bayraktar Akıncı, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı uçuş test kampanyasının ilk uçuşu Akıncı PT-3 ile 17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatlı ikinci test uçuşu yapılırken, bugün ise ilk atışlar gerçekleştirilmiş oldu.

Akıncı TİHA'dan lazer hedefleme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının 3'ü de tam isabetle hedefleri vurmayı başardı.

MAM-T ilk kez kullanıldı

Roketsan tarafından geliştirilen MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T, bu testte ilk defa kullanıldı. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAM-T, Blok-1 konfigürasyonu hareketli ve sabit hedeflere karşı hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, İHA'larda 30+ km menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

Seri üretim başladı

Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar Akıncı TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı. Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar Akıncı S-1 ise geçen günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu'ya intikal etti. Seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.