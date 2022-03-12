  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Bayraktar'dan 'Muharip İnsansız Uçak Sistemi' paylaşımı
Takip Et

Bayraktar'dan 'Muharip İnsansız Uçak Sistemi' paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, 'Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

 

Selçuk Bayraktar: Akıncı yeni irtifa rekorunu kırdıSelçuk Bayraktar: Akıncı yeni irtifa rekorunu kırdıGündem

 