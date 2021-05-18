Bayramda çikolata satışı yüzde 22, Türk kahvesi satışı yüzde 70 arttı

Kahve Dünyası online mağazası verilerini açıkladı. Buna göre bu Ramazan Bayramı’nda geçen yıla kıyasla çikolata satışı yüzde 22, Türk kahvesi satışı ise yüzde 70 oranında artış kaydetti.

Şirketlerin; çalışanlarına bayramda çikolata hediye etme geleneği pandemide de değişmedi. Uzaktan çalışma sistemine geçen kurumlar, bayram çikolatalarını çalışanlarının evlerine gönderdi.

Kahve Dünyası online satış verilerine göre; satın alım yapan müşterilerin sosyal fayda yaratacak ürün ve hizmetleri bu süreçte de tercih ettiği görüldü. Markanın kurumsal sosyal sorumluluk alanında satışa sunduğu ve gelirlerinin bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’na aktardığı iyilik kutuları satışı bu bayram hediye edilen ürünler arasında yer aldı. Elde edilen veriler çerçevesinde görüldü ki tüketiciler ailelerine gönderdiği bayram hediyelerinde sosyal fayda konusunda da daha hassasiyet gösterdi.

Bu bayramda da ilk tercih Türk kahvesi ve çikolata

Kahve Dünyası online verilerine göre, geleneksel bayram ikramı olan çikolataya bu yıl da ilgi büyüktü. Bayram çikolatası siparişleri geçtiğimiz yılki Ramazan Bayramına oranla yüzde 22 artış gösterdi. Çikolatanın yanında yine bir bayram klasiği olan Türk Kahvesi de online olarak en çok sipariş verilen ürünler arasında yer aldı. Tüketicilerin bu bayramda geçtiğimiz bayrama oranla Türk kahvesi siparişleri yüzde 70 oranında arttı. Türk Kahvesinin yanı sıra aromalı filtre kahve seçenekleri yoğun ilgi gördü.

Şirketler, çalışanlarına çikolata hediye etmeye devam etti

Pandemi sürecinde birçok kurumun çalışanları işlerini evden sürdürüyor. Çalışma kültüründeki bu değişim şirketlerin geleneksel bayram çikolata hediyesine engel olmadı. Birçok şirket çalışanlarının bayram çikolatasını bu kez çalışanlarının evlerine gönderdi. Kahve Dünyası online mağaza verilerine göre kurumsal siparişler geçtiğimiz yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterdi.