Bazı özel hastaneler hakkında soruşturma açıldı

10 Kasım 2020

Bazı özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirledikleri ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferinin engellendiği iddialarını içeren başvurular üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.10.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Derebahçe Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Hospitalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Medi Bafra Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.

Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Özel Ana Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.



hakkında soruşturma açılmasına, 20-46/624-M sayı ile karar verdi.