BBVA'nın Garanti'deki payı yüzde 85,97'ye çıktı

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'dan (BBVA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla BBVA’nın Garanti BBVA’daki sermaye payı yüzde 85,97 seviyesine çıktı.

KAP’ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin %36,12'ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası'dır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı %85,97'ye ulaşmıştır.”