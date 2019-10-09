bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı

09 Ekim 2019

Duygu bilimi ve duygusal zeka çalışmaları tanınan bcc Turkey, eğitim programlarıyla şirket yöneticileri ve çalışanlarının duygusal zeka yetkinliklerini geliştirerek kurumların sürdürülebilir verimliliğine katkı sağlıyor. Türkiye’de kurumsal firmaların yoğun ilgi gösterdiği bcc Turkey’in duygu bilimi eğitimlerinin son halkası Azerbaycan’ın en büyük bankası olarak faaliyet gösteren Kapital Bank oldu.



bcc Turkey’nin gerçekleştirdiği eğitim programından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kapital Bank İnsan Kaynakları Direktörü Farqana Mammadova, duygusal zekanın hem bugün hem de gelecekte kurumsal fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Şirketlerde duygusal zeka farkındalığı

Eğitim programında bcc Turkey kurucu ortakları Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan ile Endüstri Mühendisi ve Genos Duygusal Zeka Mentoru Cem Atat’ın yanı sıra bcc Turkey Azerbaycan Ülke Müdürü Canan Yurdakul da yer aldı. Kapital Bank yöneticileri ile karşılıklı etkileşimli ve verimli bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini kaydeden Banu Koç Çakan ve Cem Atat, başarılı ve öncü kurumlara bakıldığında bu kurum çalışanları ve yöneticilerinin kendilerini ve iletişimde oldukları kişileri daha fazla tanıyan, anlayan, kişilere anlaşıldıklarını hissettiren, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına fırsat veren, dolayısıyla başarı ve sadakat yaratan bir iletişim modeli ve performans yaklaşımını benimseyen kişiler olduğunu vurguladı.