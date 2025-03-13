BDDK'dan Parolapara'ya izin çıktı! 'Kart kabul eden kuruluş' statüsü kazandı

Parolapara, BDDK'nin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında aldığı karar doğrultusunda, üye iş yerleriyle doğrudan anlaşma yaparak "kart kabul eden kuruluş" statüsüne sahip oldu. Yeni yetki çerçevesinde Şirket'in, mobil, sanal ve fiziki ödeme noktalarında kendi cihazlarını işleterek üye iş yerleriyle doğrudan çalışacağı kaydedildi.

Söz konusu gelişmeye yönelik görüş bildiren Şirket CEO'su Fatih Çelik, kurumsal müşterileri için önemli bir adım attıklarını vurguladı ve ekledi. "Markamıza 'Kart Kabul Eden Kuruluş' statüsü kazandıran bu izinle Parolapara olarak, müşterilerimize sunduğumuz ödeme alma çözümlerimize bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın zaman içerisinde de bu özelliğimizi yepyeni bir deneyimle müşterilerimizin kullanımına sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.