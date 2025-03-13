BDDK'dan Parolapara'ya izin çıktı! 'Kart kabul eden kuruluş' statüsü kazandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda Parolapara, 'kart kabul eden kuruluş' olarak faaliyet izni aldı. Yeni gelişmeyle birlikte Şirket, bankalar dışında bu yetkiye sahip olan az sayıdaki elektronik para ve ödeme kuruluşundan biri oldu.
Parolapara, BDDK'nin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında aldığı karar doğrultusunda, üye iş yerleriyle doğrudan anlaşma yaparak "kart kabul eden kuruluş" statüsüne sahip oldu. Yeni yetki çerçevesinde Şirket'in, mobil, sanal ve fiziki ödeme noktalarında kendi cihazlarını işleterek üye iş yerleriyle doğrudan çalışacağı kaydedildi.
Söz konusu gelişmeye yönelik görüş bildiren Şirket CEO'su Fatih Çelik, kurumsal müşterileri için önemli bir adım attıklarını vurguladı ve ekledi. "Markamıza 'Kart Kabul Eden Kuruluş' statüsü kazandıran bu izinle Parolapara olarak, müşterilerimize sunduğumuz ödeme alma çözümlerimize bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın zaman içerisinde de bu özelliğimizi yepyeni bir deneyimle müşterilerimizin kullanımına sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.