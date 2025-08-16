BDDK’dan Team Finansman AŞ’ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Team Finansman AŞ’ye faaliyet izni verme kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Team Finansman AŞ’ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun 7. maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında faaliyet izni tanındı.

Söz konusu izinle birlikte Team Finansman AŞ, BDDK’nın denetimi altında finansman faaliyetlerini yürütebilecek.