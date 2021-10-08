“BDDK'nın açıklamasıyla ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) intibak süreci devam eden tasarruf finansman şirketleri hakkında yayımladığı yeni açıklamaya ilişkin değerlendirme yapan Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, intibak sürecinde olan tasarruf finansman şirketlerinin intibak sürecinin devamı yönünde bir karar aldığını belirtti.

BDDK takdirinde olan devam kararıyla süreçte ikinci fazın başlamış olduğunu kaydeden Aytaç, şunları söyledi: "Tasarruf finansmanın yasa sürecinin başladığı mart ayındaki TBMM Genel Kurulu'ndan günümüze kadar süreyi değerlendirecek olursak her şey planlandığı gibi devam etti. Pek çok önemli aşamadan geçen tasarruf finansman sistemi, BDDK çalışmalarıyla her geçen gün daha şeffaf hale geliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, hayata geçen uygulama ve yönetmeliklerin süreç içinde sisteme güveni de artırdığını düşünüyorum. Şu anda sisteme gösterilen yoğun ilginin yanı sıra sistemden yararlanan yüz binlerce insan var. Bu ilgiyle tasarruf finansman sistemi, ülkemizin ekonomisine destek sağlayan en önemli finansal araçlardan biri olmayı sürdürmektedir. Eminevim olarak intibak süreci çalışmaları kapsamında yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarımızı tamamladık. BDDK'nın intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu. Sorumluluklarımız bir kat daha arttı.”