BD’nin yeni iş birimine Bahtiyar Can atandı
Bahtiyar Can, BD Türkiye’nin yeni iş birimi BD Entegre Diagnostik Çözümler’e (IDS) EMA (Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesel Pazarlama Müdürlüğüne atandı.
Mehmet KAYA
ANKARA – ABD merkezli tıbbi teknoloji şirketi Becton, Dickinson and Company – BD Türkiye’de Diagnostik Sistemler İş Birimi’nde İş Birim Lideri olarak görev yapan Bahtiyar Can, şirketin yeni iş birimi BD Entegre Diagnostik Çözümler’e (IDS) EMA (Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesel Pazarlama Müdürlüğüne atandı. BD’den yapılan açıklamada, Türkiye merkezli olarak çalışacak Bahtiyar Can’ın, BD’nin “Moleküler Diagnostik, Kadın sağlığı & Kanser, Hasta Başı Testleri (POC), Tüberküloz grubunun” EMA bölgesindeki tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacağı belirtildi.
ABD Merkezli BD, tanı ve sağlık hizmeti sunan küresel medikal teknoloji şirketi olarak faaliyet yürütüyor. BD’nin toplam 65 bin çalışanı bulunuyor.