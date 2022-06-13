BDY Group’tan Vitol ile LPG tedariki anlaşması

Türk yatırım şirketi BDY Group, Türkiye'de Petrol Ofisi'nin de sahibi olan Vitol ile LPG tedariki anlaşması imzaladı.

Çevre ülkelere yaptığı ticaret için Dörtyol bölgesini merkez olarak kullanan Vitol ile tedarik anlaşmasının yanı sıra depolama anlaşması da imzalandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Vitol, 10 yıl boyunca BDY Group'a depolama ve ihracat bazlı yükleme için ton bazında ödeme yapacak. Anlaşma "kullan ya da öde" koşuluyla imzalandı.

Piyasa uzmanları, doğal gaz akışında yaşanabilecek olası kesintiler ve tedarik problemlerinde LPG'yi alternatif yakıt olarak değerlendiriyor.

Dünyada otogaz ve pişirmenin yanı sıra ısıtmada kullanılabilen LPG, Türkiye enerji piyasasında da önemli rol oynuyor.

Yılda 4 milyon tondan fazla LPG tüketen Türkiye, dünyanın en çok otogaz tüketen ülkesi konumunda bulunuyor.