Bebek bakım pazarında büyüdü Çin’e mama satıyor

Yüksek kaliteli anne-bebek ürünlerini üreten dünya markası olma hedefi ile çıktığı yolculukta sadece 4 yıl içerisinde “Sınır Tanımayan İhracat Şampiyonu” olmayı başaran Mamajoo, Çin pazarına da ihracat yapıyor.

Kadın Girişimcisi ödülünün de sahibi olan Mamajoo Kurucu Ortağı Ayla Müstecaplıoğlu, dünyada daha da büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Yüksek kalitede bebek beslenme ve emzirme ürünleri tasarlamak ve üretmek üzere 2012 yılında kurulan Mamajoo, Türkiye pazarının yanında ihracat ağı ile de dikkat çekiyor.

İlk ihracatını 2013 yılında Çin’e gerçekleştiren şirket, segmentinde bölgeye ihracat yapan ilkler arasına girdi. 2014 yılı sonunda Almanya’nın Köln şehrinde de merkez kuran Mamajoo, tüm ürünlerini Avrupa ülkelerindeki bayileri ve e-ticaret aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyor.

Kuruluşundan bu yana farklı kıtalarda, Çin, Hong Kong, Fas, Almanya, İtalya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan marka, global bir marka olma yolunda çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Alman havayolu şirketleri Lufthansa ile EuroWings’in, 2016 yılından bu yana bebek yolcuları için Mamajoo Biberonlarını tercih ettiğini belirten Mamajoo Kurucu Ortağı Ayla Müstecaplıoğlu; “Bir kadın girişimci olarak, 11 senede kat ettiğimiz bu yol benim için çok kıymetli.

Yaptığımız tüm çalışmalarda bebeklerin sağlığı ve annelerin memnuniyeti her zaman en öncelikli hedefimiz oldu. Bu yenilikçi bakış açımız sayesinde bir yandan iç pazarda büyürken diğer yandan kısa bir sürede geniş bir ihracat ağına ulaştık” dedi. Müstecaplıoğlu, bir dünya markası olma vizyonuyla Avrupa pazarında daha da büyümeyi hedeflediklerini söyledi.