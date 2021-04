Bebek ve çocuk giyimi dünyaya aracısız açılıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bebek ve çocuk giyim sektörünün içinde yetişen Can Yılmaz ve bilişim uzmanı Gökhan Durmaz, kendi alanlarındaki tecrübelerini Teksgo ile sektörün hizmetine sundu. İki ortak, Türkiye’nin dünya sıralamasında liste başını çektiği bebek ve çocuk giyim sektöründeki üreticileri, arada aracı olmadan dünyaya açmayı başardı. 2018 yılında bir start-up olarak başlayan girişim, aradan geçen 3 yılda ciddi bir yol kat ederek bugün 2 bin üyeye ulaştı. Hedef, Japonya gibi daha önce doğrudan ihracatın yapılmadığı ülkeler başta olmak üzere Güney Afrika ve Avrupa pazarındaki ülkelere ulaşmak. Yurt dışına açılma imkanı olmayan KOBİ’lerin de bulunabilir olmasını hedeflediklerini belirten Teksgo Kurucu Ortağı Can Yılmaz, “0-16 yaş bebek ve çocuk giyimine yönelik imalatçıları yurt dışındaki alıcılarla aracısız buluşturan bir platformuz. Amacımız her firmayı ürettiği ürüne göre bulunabilir kılmak, sektördeki tüm üreticileri de ihracatçı yapmak. Uygulama ya da sitemiz üzerinden üye olan üretici aracısız, komisyonsuz, doğrudan yurt dışındaki toptancı veya perakende zinciri sahiplerine ulaşabiliyor. Teksgo ile dünyanın her hangi bir yerindeki bir toptancı uygulamaya giriş yaptığında Türkiye’de bu alanda üretim yapan firmaları karşısında bulabiliyor. Onların vitrinlerine ulaşıyor ve ürünlerin tamamını tek kalemde görebiliyor. Direk tedarikçisinden siparişi verebiliyor” dedi. Dünyada benzer bir uygulama bulunmadığına dikkat çeken Can Yılmaz, yurt dışı yeni buluş patenti aldıklarını, yurt içinde de patent çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu.

KOBİ’leri ihracata ısındıracak

Yılmaz, Teksgo’nun bünyesindeki kargo ile ayrıntılı tüm bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri ile şeffaf bir şekilde paylaşıldığını vurguladı. Can Yılmaz, “Bu sisteme dahil olanlar aynı zamanda sistemsel disipline de kavuşabilecek. İhracat yapmanın zor olduğunu düşünen ve bu nedenle cesaret edemeyen KOBİ’ler için de öğretici ve cesaretlendirici. Hızla dijitalleşen dünyada ürününe güvenen firmalar için de maliyet avantajı sağlıyor” diye konuştu. 2018 yılında tamamen ihtiyaçtan doğan bir uygulama olarak yola çıkan Teksgo ile ilgili Yılmaz şunları söyledi: “Yazılımımız 5 fazdan oluşuyor. Şu an vitrin özelliği ile ikinci fazdayız. Üçüncü fazda sohbet özelliği gelecek. Ayrıca bir sonraki aşamada online çeviri hizmetimiz sohbet modülümüze destek verecek. Bu çeviri sistemini geliştirirken yapay zekadan yararlandık. 2 yıl içinde hayata geçecek 5 fazda dış ticareti kolaylaştırıcı çok daha fazla özellik eklenecek. Kullanımı basitleştirip, işi hareketlendireceğiz.”

Üreticileri, ‘Teksgodays’ ile yurt dışında fiziki fuarlara taşıyor

Teksgo’nun bünyesinde geliştirdikleri ‘Teksgodays’ oluşumu ile ilgili de bilgi veren Yılmaz, “İmalatçı ve toptancımıza ait seçkin ürünlerden bir kısmını alarak, fiziki fuarlarda bu ürünleri ‘Teksgodays’ stadında sergiliyoruz. Ürünün kalitesini ve kalıbını beğenen alıcı ürün üzerindeki karekodu okuttuğunda firmanın tüm ürünlerini ve fiyatlarını görebiliyor. İmalatçıya da bağlanan kişinin bilgileri ulaşıyor ve irtibata geçiyorlar. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak, Rusya, Yunanistan, Makedonya’da faal tanıtım çalışmaları yapıyoruz” açıklamasını yaptı.