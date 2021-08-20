Bebetto, marka çeşitliliğine giderek pazar payını artıracak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Pandemiye rağmen üretime ara vermeden yeni kreasyonlar üzerinde çalıştıklarını belirten Bebetto Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, eylül ayında Almanya’da düzenlenecek fuara katılacaklarını, ardından ekim ayında Antalya’da düzenleyecekleri B2B organizasyonunda 2022 kış lansmanını yapacaklarını kaydetti. Üretim ve organizasyonu ayırarak kendi fason üretim ekiplerini oluşturduklarını belirten Okyay, “Tasarım, modelleme ve kesim burada yapılıyor. Dikimi, oluşan kendi fason ekibimiz yapıyor. Bundan sonraki adım kendi temalarımızı doğrudan ürettirmek olacak. Bu sayede pazarlama ve markalaşmaya enerjimizi kanalize edeceğiz. Gerek iç pazar gerekse yurt dışında Bebetto markasıyla yer alıyoruz. Önümüzdeki sezon lansmanında 2-7 yaş için de yeni bir sokak moda markası oluşturduk. Fuardan sonra organize edeceğiz. Birkaç yeni marka ile marka genişlemesi yapacağız” dedi.

Büyük alıcıları Antalya’da ağırlayacak

Pandemi döneminde dijital tanıtım ve B2B’lere ağırlık verdiklerini ifade eden Mesut Okyay, “Pandemi öncesinde sezonda 850 bin adetlik üretime kadar çıkmıştık. Pandemi döneminde 450 bin adetlik sınırda üretimi bıraktık. Bu rahatlama ve zaman kazanma sağladı. Bu sezon 600 bin adet civarında ürettik. Hedef 1 milyon adetlik üretime çıkmak. Ekim ayında Antalya’da alıcılarımızla bir araya geleceğiz. Bir hafta sürecek organizasyonda yeni koleksiyonları görme fırsatı bulacaklar. Ayrıca gelemeyen alıcılarımız için de dijital B2B organizasyonları düzenleyeceğiz” diye konuştu. Üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini dile getiren Okyay, ağırlıklı pazarlarının Doğu Rusya ülkeleri olduğunu, ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle de ticaret yaptıklarını söyledi. Mesut Okyay, Avrupa pazarının da önemli bir potansiyel taşıdığına işaret etti.