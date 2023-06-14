BEBKA, Eskişehir’de firmaların temiz üretim süreçlerini destekleyecek

Ajans, Eskişehir’de imalat sanayinde faaliyet gösteren kuruluşların kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla temiz üretim konusunda firmalara danışmanlık desteği sağlayacak.

BEBKA, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin verimliliğinin artırılması ve çevreye duyarlı üretimin desteklemesi amacıyla temiz üretim etüdü, belirlenen kritik ürün ya da süreçler için karbon ayak izi hesaplaması yapılması ve ardından da azaltım stratejilerine ve gerekli yatırımlara dönük rapor hazırlanması süreçlerine katkı sunacak.

Toplam bütçesi 4 milyon TL olan program kapsamında başvuruları başarılı bulunan projelere 200 bin TL’ye kadar yüzde 100 oranında destek sağlanacak. En fazla 12 ay sürmesi hedeflenen projelerde başvuru sahibin doğrudan bir ödeme yapılmayarak, talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacak.

Programa; gıda ürünleri ve içecek imalatı, diğer metal olmayan mineral ürünleri imalatı ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları başvuruda bulunabilecek. Program; 31 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ile Eylül-Ekim aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek.