BEE’O Propolis’in Ar-Ge Merkezi Bakanlıktan onay aldı

29 Eylül 2020

Konuyla ilgili açıklama yapan BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ar-Ge merkezinde farklı uzmanlık alanlarından 30’a yakın çalışanın görev aldığını söyledi.

Söz konusu ekibin bugüne kadar 6 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladığını ve halihazırda 20 farklı üniversite iş birliğinde Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tanuğur, yanı sıra Ar-Ge merkezlerinde 30 bilimsel yayın, 3 kitap, 6 yüksek lisans ve doktora tez çalışmasının da yayınlandığını bildirdi.

Arıcılık ve arı ürünleri alanında çok sayıda kongre, sempozyum, seminer düzenlendiklerini belirten Tanuğur, "Yaptığımız çalışmalarla 34 başarı ödülüne layık görüldük. Ülkemizde arıcılığın ve arı ürünlerinin geleceğini değiştiriyor, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Propolisi ilk defa 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli' ile yerli olarak üretip, patentli özütleme teknolojisini geliştiren ve katma değerli yüzde yüz doğal ürünlere dönüştüren firmamızda, Ar-Ge yeteneğimiz ile tüketicilerimize sürekli yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz. Anadolu Propolisini 14 ülkeye ihraç ederek dünyaya tanıtıyor ve uluslararası markalaşma yolcuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl Ar-Ge merkezimiz, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımız tarafından da onaylandı. Bu önemli destekle çalışmalarımıza daha büyük bir azimle, daha da hızlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

Pandemiye rağmen yüzde 200 büyüdü

Bilançolarına dair değerlendirmelerde de bulunan Aslı Elif Tanuğur Samancı, geçen yılı 40 milyon TL ciro ile kapattıkları bilgisini verdi.

Pandemiye rağmen bu yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 büyüdüklerine dikkati çeken Tanuğur, "2020 yılı hedeflerimize yaklaştık. 2020’nin ilk sekiz ayında BEE’O ve BEE’O UP markalarımızla yer aldığımız perakende, online, eczane satış kanallarındaki pazar payımız da arttı ve her iki markamızla, tüm kanallarda pazar lideri konumundayız.” diye konuştu.

Arı ürünlerine olan ilgi son 5 beş yılda 10 katına çıktı

Türkiye’de arı ürünlerine ilginin son 5 yıllık dönemde başta propolis olmak üzere 10 katına çıktığını söyleyen Aslı Elif Tanuğur Samancı, doğal ve sağlıklı gıda pazarında, genel arz ve talebin propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi ürünlere kaymasında 2013’te kurulan BEEO’nun etkisi olduğunu ifade etti.

Firmaların bugüne kadarki ulusal ve uluslararası başarısında Ar-Ge çalışmalarına ayırdıkları 10 milyon TL’yi aşkın yatırımın da katkısının olduğuna işaret eden Tanuğur, şunları kaydetti: "Kurmuş olduğumuz alt yapı sayesinde kovandan sofraya tüm süreçleri kontrolümüz altında olan, gıda güvenliğine ve tüm ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemlerine uygun, tamamen doğal formüller üretebiliyoruz. Ürün portföyümüzde, ana hammaddemiz olan ve patentli teknolojimiz ile insanların sindirebileceği özüt formuna getirdiğimiz propolis ile tamamen doğal damlalar, şuruplar, spreyler, tabletler, ham ballı arı sütlü ve çerezli karışımlar ile cilt bakım ürünleri bulunuyor. Halen sürmekte olan Ar-Ge çalışmalarımız ile ürün portföyümüzü her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.