BEEV Kurulu Başkanı Erol Bilecik : İş insanları geldikleri yeri unutmamalı

Anadolu’dan çıkan iş insanlarına çağrıda bulunan Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı (BEEV) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Önemli yerlere ulaşmış iş insanları da geldikleri yeri unutmamalı” dedi. Vakfın lansmanında ortaya konan araştırmaya göre ise gençlerin %83'ünün bilişime eşit erişimi eğitimde temel bir hak olarak görüyor.

Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com

Index Grup, bilişimde ve eğitimde fırsat eşitliği­ni güçlendirmek amacıy­la kurulan Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı'nı (BEEV) kurdu. Vakfın tanıtımı vesilesiyle dü­zenlenen lansmanda DÜNYA Gazetesi’ne konuşan BEEV Yö­netim Kurulu Başkanı Erol Bi­lecik, “Gerek eğitim, gerekse teknolojiye erişimde eşit ola­mama meselesi benim yıllar­dır içimdeki dertlerden bir ta­nesidir” dedi. Özellikle Anado­lu’dan çıkan iş insanlarına da çağrıda bulunan Bilecik, “Ha­yatım boyunca iki olguya odak­landım: eğitim ve teknoloji. Bu iki kavram birleştiğinde kade­rin %100 değişeceğini gördüm. Bir ülkenin geleceği evlatlarına verdiği imkânlarla doğru oran­tılıdır. O nedenle gençlerin ha­yallerinin gerçeğe dönüşmesi­ni sağlamalıyız. Önemli yerlere ulaşmış iş insanları da geldik­leri yeri unutmamalı. Benim hikâyem de bunlardan biri. Cumhuriyet'in bizlere vermiş olduğu imkânlar doğrultusun­da tevazu bir Anadolu ailesi­nin içinden çıkmış, hem eğitim hem de teknolojinin muazzam desteğiyle bu noktalara gelme­nin şansını yaşayan insanlar­dan bir tanesiyim” dedi.

Deniz yıldızlarını denizlere ulaştıracak

“Gönül ister ki Anadolu'daki gençlerimizin metropollerde­kilerle daha eşit şartlarda ya­rışa girebilsin” diyen Bilecik, şunları söyledi: “Vakfımızın te­mel amacı o gençlerimizin kur­duğu muazzam hayalleri ger­çeğe ulaştırmak adına gerek teknolojide gerekse eğitimde bir eşitleme durumuna kat­kı sunmak. Bu konuda müthiş bir motivasyonumuz var. Bu motivasyonla özellikle deza­vantajlı bölgelerdeki gençlerin elini biraz daha fazla tutabilir miyiz, onların eğitimdeki eşit­sizliğinin teknoloji yardımıyla son verebilir miyiz, onları bi­rer deniz yıldızı ha­line getirip acaba denizlere gönde­rebilir miyiz diye böyle bir keyifli yo­la çıktık. Bilişime ve eğitime eri­şimde eşit imkânlar sunabilir­sek; gençlerin yalnızca bilgiye değil, umuda da erişebileceği­ne inanıyorum.”

"İlk meşaleyi Hatay’da yaktık"

Vakıf kurma projesinin 1 yı­lı aşkın süredir gündemlerin­de olduğunu kaydeden Bile­cik, “Türkiye'de vakıf kurmak önemli bir mesele, ciddi bir iş­tir. Çalışmalarımıza öncelikle deprem bölgesi olan 11 ilimiz­de başlıyoruz. Daha sonra ge­nişleyerek devam edeceğiz. İlk meşaleyi yılbaşı öncesin­de Hatay’da yaktık. Cumhuri­yet'in kuruluş vesilesiyle K12 grubundan yani lise grubun­dan 102 evladımızın tekno­loji ihtiyaçlarını karşılayarak işe başlamış olduk” dedi. Bile­cik, projenin bütün Index Gru­bu çalışanları tarafından des­teklendiğini anlatarak, “Index grubun bütün çalışma organ­ları bu işe amade. Bir de bizim 37 yıllık teknoloji dünyasın­da olan öykümüzde bize eşlik eden 8 bine yakın iş ortağı­mız ve Anadolu’daki bayileri­miz de her anlamda yanımızda” ifadelerini kullandı.

“Bilişime ve eğitime erişimde hâlâ eşitlik yok"

BEEV'in lansman toplantı­sında, Veri Enstitüsü tarafın­dan gerçekleştirilen “Bilişim Hakkı ve Erişim: Gençlerin Erişim, Algı ve Yeterlilik Görü­nümü” araştırmasının bulgu­ları çerçevesinde; Türkiye'de gençlerin bilişimle kurduğu ilişki ile mevcut tablonun orta­ya koyduğu fırsatlar ve sorum­luluklar ele alındı. Araştırma verilerini yorumlayan Bilecik, “40 yılı aşkın bir süredir tekno­loji dünyasının içindeyim. Ge­çen yıllar bize şunu gösterdi: Teknoloji, özellikle eğitim ala­nında, doğru kullanıldığında hayatın yönünü değiştiren ger­çekten eşitleyici bir güç. Ama bir gerçek de çok net; bilişime ve eğitime erişim hâlâ herkes için eşit değil. Bu eşitsizlik yal­nızca cihazlara değil, geleceğe erişimi de sınırlıyor. BEEV, bi­zim için bir sosyal sorumluluk projesinden çok daha fazlası; hayatın olgunluk döneminde, bu topraklara karşı hissedilen bir vicdan ve umut borcu. BE­EV ile Türkiye için hayal etti­ğimiz gelecek; dezavantajlı böl­gelerde yaşayan çocukların ve gençlerin, büyük şehirlerde­ki akranlarıyla aynı hayalle­ri kurabildiği bir gelecek. Aklı ve vicdanı güçlü; düşünebilen, sorgulayabilen, üretebilen bir gençliğin omuzlarında yükse­len bir Türkiye” dedi.

“Eşitlik cihaza sahip olmak değil”

Veri Enstitüsü Yönetim Ku­rulu Başkanı Bekir Ağırdır da araştırmanın gençlerin tek­nolojiye yüksek erişimine rağ­men ekonomik kırılganlığın ve beceri eşitsizliğinin dijital fır­satları sınırladığını gösterdiği­ni ifade ederek, şöyle devam etti: “Özellikle en önem­li cihazı bozulduğunda ye­nileyemeyen genç ora­nının yüz­de 50'lere varması ile kodlama ve veri okuryazarlı­ğında hissedilen ciddi yetersiz­lik bu tablonun en çarpıcı bul­guları. Bu nedenle kamuoyuna anlatmamız gereken en kritik mesele, cihaza sahip olmanın eşitlik yaratmadığı, gerçek fır­sat eşitliğinin ancak sürdürüle­bilir erişim, güçlü altyapı ve sis­tematik beceri geliştirme eko­sistemiyle mümkün olduğu. Türkiye'de dijital dönüşümü toplumsallaştırmak için altya­pı eşitliği, dijital beceriyi temel bir hak olarak tanımlayan eği­tim sistemi ile kamunun, özel sektörün, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun birlikte hareket ettiği çok paydaşlı bir yöneti­şim modeli şart.”

BEEV Genel Müdürü Ney­ran Akyıldız ise “Bilişim hak­kının eşit olmadığı her durum­da, fırsat eşitsizliği biraz daha derinleşiyor. Oysa teknoloji, doğru ve adil bir şekilde erişi­lebilir kılındığında; eğitimde eşitliğin, kapsayıcılığın ve top­lumsal dönüşümün en güçlü araçlarından biri olabiliyor” dedi. Bilişime ve Eğitime Eri­şim Vakfı, çalışmalarını dona­nıma erişim, dijital yetkinlik­lerin güçlendirilmesi, kariyer olanaklarına erişim, eğitim bursları ve temel bilişim hak­kı farkındalık çalışmaları kap­samında yürütecek. Vakıf, ilk etapta depremden etkilenen illerde ihtiyacı en öncelikli olan kırsal bölgelerdeki okul­lardan başlayarak temel dijital erişim paketlerini öğretmen ve öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor.

Dijital erişim temel bir “hak” olarak görülüyor

Veri Enstitüsü Direktörü Er­man Bakırcı, “Bilişime Eri­şim, Algı ve Yeterlilik Görü­nümü - Araştırma Verileri Ne Söylüyor?” araştırmasının temel bulguları hakkında bilgi verdi. 18–30 yaş gru­bundaki 819 gençle gerçek­leştirilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 52'si en önemli dijital cihazını kısa sürede yenileyebileceğini belirtirken, yüzde 42'lik bir kesim için bu durum uzun vadeli bir planlama gerek­tiriyor. Özellikle genç yaş grubunda, kadınlarda ve dü­şük gelir seviyesinde cihaz yenileme imkânları belirgin biçimde azalıyor. Araştırma­nın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise dijital erişimin güçlü biçimde bir “hak” ola­rak algılanması. Katılımcı­ların yüzde 83'ü bilişim tek­nolojilerine eşit erişimi eği­timde fırsat eşitliğinin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Buna karşın dijital becerilerin büyük ölçüde bireysel çabayla kazanıldı­ğı dikkat çekiyor; gençlerin yüzde 64'ü dijital yetkinlik­lerini kendi kendine öğre­niyor. Ofis programlarında yeterlilik görece yüksekken, kodlama ve yazılım alanın­da kendini yetersiz gören­lerin oranı yüzde 64'e ulaşı­yor. Bulgular, erken yaşlarda sağlanacak nitelikli dijital erişimin ve yapılandırılmış öğrenme imkânlarının kritik önem taşıdığını gösteriyor.

