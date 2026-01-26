BEEV Kurulu Başkanı Erol Bilecik : İş insanları geldikleri yeri unutmamalı

Sevilay ÇOBAN

Index Grup, bilişimde ve eğitimde fırsat eşitliği­ni güçlendirmek amacıy­la kurulan Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı'nı (BEEV) kurdu. Vakfın tanıtımı vesilesiyle dü­zenlenen lansmanda DÜNYA Gazetesi’ne konuşan BEEV Yö­netim Kurulu Başkanı Erol Bi­lecik, “Gerek eğitim, gerekse teknolojiye erişimde eşit ola­mama meselesi benim yıllar­dır içimdeki dertlerden bir ta­nesidir” dedi. Özellikle Anado­lu’dan çıkan iş insanlarına da çağrıda bulunan Bilecik, “Ha­yatım boyunca iki olguya odak­landım: eğitim ve teknoloji. Bu iki kavram birleştiğinde kade­rin %100 değişeceğini gördüm. Bir ülkenin geleceği evlatlarına verdiği imkânlarla doğru oran­tılıdır. O nedenle gençlerin ha­yallerinin gerçeğe dönüşmesi­ni sağlamalıyız. Önemli yerlere ulaşmış iş insanları da geldik­leri yeri unutmamalı. Benim hikâyem de bunlardan biri. Cumhuriyet'in bizlere vermiş olduğu imkânlar doğrultusun­da tevazu bir Anadolu ailesi­nin içinden çıkmış, hem eğitim hem de teknolojinin muazzam desteğiyle bu noktalara gelme­nin şansını yaşayan insanlar­dan bir tanesiyim” dedi.

Deniz yıldızlarını denizlere ulaştıracak

“Gönül ister ki Anadolu'daki gençlerimizin metropollerde­kilerle daha eşit şartlarda ya­rışa girebilsin” diyen Bilecik, şunları söyledi: “Vakfımızın te­mel amacı o gençlerimizin kur­duğu muazzam hayalleri ger­çeğe ulaştırmak adına gerek teknolojide gerekse eğitimde bir eşitleme durumuna kat­kı sunmak. Bu konuda müthiş bir motivasyonumuz var. Bu motivasyonla özellikle deza­vantajlı bölgelerdeki gençlerin elini biraz daha fazla tutabilir miyiz, onların eğitimdeki eşit­sizliğinin teknoloji yardımıyla son verebilir miyiz, onları bi­rer deniz yıldızı ha­line getirip acaba denizlere gönde­rebilir miyiz diye böyle bir keyifli yo­la çıktık. Bilişime ve eğitime eri­şimde eşit imkânlar sunabilir­sek; gençlerin yalnızca bilgiye değil, umuda da erişebileceği­ne inanıyorum.”

"İlk meşaleyi Hatay’da yaktık"

Vakıf kurma projesinin 1 yı­lı aşkın süredir gündemlerin­de olduğunu kaydeden Bile­cik, “Türkiye'de vakıf kurmak önemli bir mesele, ciddi bir iş­tir. Çalışmalarımıza öncelikle deprem bölgesi olan 11 ilimiz­de başlıyoruz. Daha sonra ge­nişleyerek devam edeceğiz. İlk meşaleyi yılbaşı öncesin­de Hatay’da yaktık. Cumhuri­yet'in kuruluş vesilesiyle K12 grubundan yani lise grubun­dan 102 evladımızın tekno­loji ihtiyaçlarını karşılayarak işe başlamış olduk” dedi. Bile­cik, projenin bütün Index Gru­bu çalışanları tarafından des­teklendiğini anlatarak, “Index grubun bütün çalışma organ­ları bu işe amade. Bir de bizim 37 yıllık teknoloji dünyasın­da olan öykümüzde bize eşlik eden 8 bine yakın iş ortağı­mız ve Anadolu’daki bayileri­miz de her anlamda yanımızda” ifadelerini kullandı.

“Bilişime ve eğitime erişimde hâlâ eşitlik yok"

BEEV'in lansman toplantı­sında, Veri Enstitüsü tarafın­dan gerçekleştirilen “Bilişim Hakkı ve Erişim: Gençlerin Erişim, Algı ve Yeterlilik Görü­nümü” araştırmasının bulgu­ları çerçevesinde; Türkiye'de gençlerin bilişimle kurduğu ilişki ile mevcut tablonun orta­ya koyduğu fırsatlar ve sorum­luluklar ele alındı. Araştırma verilerini yorumlayan Bilecik, “40 yılı aşkın bir süredir tekno­loji dünyasının içindeyim. Ge­çen yıllar bize şunu gösterdi: Teknoloji, özellikle eğitim ala­nında, doğru kullanıldığında hayatın yönünü değiştiren ger­çekten eşitleyici bir güç. Ama bir gerçek de çok net; bilişime ve eğitime erişim hâlâ herkes için eşit değil. Bu eşitsizlik yal­nızca cihazlara değil, geleceğe erişimi de sınırlıyor. BEEV, bi­zim için bir sosyal sorumluluk projesinden çok daha fazlası; hayatın olgunluk döneminde, bu topraklara karşı hissedilen bir vicdan ve umut borcu. BE­EV ile Türkiye için hayal etti­ğimiz gelecek; dezavantajlı böl­gelerde yaşayan çocukların ve gençlerin, büyük şehirlerde­ki akranlarıyla aynı hayalle­ri kurabildiği bir gelecek. Aklı ve vicdanı güçlü; düşünebilen, sorgulayabilen, üretebilen bir gençliğin omuzlarında yükse­len bir Türkiye” dedi.

“Eşitlik cihaza sahip olmak değil”

Veri Enstitüsü Yönetim Ku­rulu Başkanı Bekir Ağırdır da araştırmanın gençlerin tek­nolojiye yüksek erişimine rağ­men ekonomik kırılganlığın ve beceri eşitsizliğinin dijital fır­satları sınırladığını gösterdiği­ni ifade ederek, şöyle devam etti: “Özellikle en önem­li cihazı bozulduğunda ye­nileyemeyen genç ora­nının yüz­de 50'lere varması ile kodlama ve veri okuryazarlı­ğında hissedilen ciddi yetersiz­lik bu tablonun en çarpıcı bul­guları. Bu nedenle kamuoyuna anlatmamız gereken en kritik mesele, cihaza sahip olmanın eşitlik yaratmadığı, gerçek fır­sat eşitliğinin ancak sürdürüle­bilir erişim, güçlü altyapı ve sis­tematik beceri geliştirme eko­sistemiyle mümkün olduğu. Türkiye'de dijital dönüşümü toplumsallaştırmak için altya­pı eşitliği, dijital beceriyi temel bir hak olarak tanımlayan eği­tim sistemi ile kamunun, özel sektörün, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun birlikte hareket ettiği çok paydaşlı bir yöneti­şim modeli şart.”

BEEV Genel Müdürü Ney­ran Akyıldız ise “Bilişim hak­kının eşit olmadığı her durum­da, fırsat eşitsizliği biraz daha derinleşiyor. Oysa teknoloji, doğru ve adil bir şekilde erişi­lebilir kılındığında; eğitimde eşitliğin, kapsayıcılığın ve top­lumsal dönüşümün en güçlü araçlarından biri olabiliyor” dedi. Bilişime ve Eğitime Eri­şim Vakfı, çalışmalarını dona­nıma erişim, dijital yetkinlik­lerin güçlendirilmesi, kariyer olanaklarına erişim, eğitim bursları ve temel bilişim hak­kı farkındalık çalışmaları kap­samında yürütecek. Vakıf, ilk etapta depremden etkilenen illerde ihtiyacı en öncelikli olan kırsal bölgelerdeki okul­lardan başlayarak temel dijital erişim paketlerini öğretmen ve öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor.

Dijital erişim temel bir “hak” olarak görülüyor

Veri Enstitüsü Direktörü Er­man Bakırcı, “Bilişime Eri­şim, Algı ve Yeterlilik Görü­nümü - Araştırma Verileri Ne Söylüyor?” araştırmasının temel bulguları hakkında bilgi verdi. 18–30 yaş gru­bundaki 819 gençle gerçek­leştirilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 52'si en önemli dijital cihazını kısa sürede yenileyebileceğini belirtirken, yüzde 42'lik bir kesim için bu durum uzun vadeli bir planlama gerek­tiriyor. Özellikle genç yaş grubunda, kadınlarda ve dü­şük gelir seviyesinde cihaz yenileme imkânları belirgin biçimde azalıyor. Araştırma­nın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise dijital erişimin güçlü biçimde bir “hak” ola­rak algılanması. Katılımcı­ların yüzde 83'ü bilişim tek­nolojilerine eşit erişimi eği­timde fırsat eşitliğinin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Buna karşın dijital becerilerin büyük ölçüde bireysel çabayla kazanıldı­ğı dikkat çekiyor; gençlerin yüzde 64'ü dijital yetkinlik­lerini kendi kendine öğre­niyor. Ofis programlarında yeterlilik görece yüksekken, kodlama ve yazılım alanın­da kendini yetersiz gören­lerin oranı yüzde 64'e ulaşı­yor. Bulgular, erken yaşlarda sağlanacak nitelikli dijital erişimin ve yapılandırılmış öğrenme imkânlarının kritik önem taşıdığını gösteriyor.