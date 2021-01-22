Beeves, Taşkent’te 5 restoran açacak

Kars ve Gebze’de çiftlikleri bulunan girişimci Sidar Budak, İstanbul’da 8, İzmir’de 2, Suudi Arabistan’da da 5 Beeves restoranını işletiyor.

Budak, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te de 5 restoran açmaya hazırlanıyor. Şirketin cirosunun ise 60 milyon TL’yi bulduğu ifade ediliyor.

Beeves markasıyla kırmızı et ürünleri dışında gıdanın farklı alanlarında da hizmet üreten Sidar Budak, ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği "etineniyisi.com" sitesini de eşi beslenme uzmanı Derya Budak ile birlikte yönetiyor.

40 yıldan bu yana Kars’ta hayvancılık ile uğraşan bir ailenin ferdi olduğunu dile getiren Sidar Budak, “En kuvvetli yanımız ise üretici gücümüz. Eğitimimi makine mühendisi olarak tamamlamanın bana vermiş olduğu en önemli özellik üretici olmak. Evet, ben restoran sahibi şef olmakla birlikte aynı zamanda bir işletmeci ve hayvancılık yapan çiftçiyim.” dedi.

Budak, yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Yapmış olduğumuz yatırım ve çalışmalar her ne kadar birbirinden ayrı gibi durmuş olsa da bu noktada yapmış olduğumuz çalışmaları ayrılmaz bir bütün halinde ele almak gerekmektedir. Tüm çalışmalar birbirinin girizgâhı niteliğindedir. Yaptığımız işleri birbirinin devamlılığı olacak şekilde konumlandırdığımızı belirtmek isterim. İşimize yaklaşık olarak 5- 10 milyon TL’lik bir yatırımla girdiğimizi söyleyebilirim. Bugün ise yapmış olduğumuz çalışmalar temelini atmış olduğumuz iş biçimimizle, bugün devinimi yüksek ve dinamik yapımızla sağlam temellerini güçlendirerekten büyümeye devam eden hızlı ve aktif doğasıyla daimiyetini sürdürmektedir. Yapmış olduğum girişimlerde beni diğer markalardan farklı kılan en önemli unsurun doğal sağlıklı ve bir o karda lezzetli ürünlerimizin yüzde 90’nını kendimin üretiyor olmasından kaynaklanmaktadır”.

Budak, 2021 yılına ait ve 5 yıl içerisindeki hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"2021 için en büyük planın çiftliklerimdeki hayvancılık ve tarım faaliyetlerini üç katına çıkarmak üzerine kurulu. Amacımız insanlara sağlıklı ve kaliteli beslenme alışkanlığı kazandırmakla birlikte, tarım ve hayvancılığın ülkemiz için ve geleceğimiz için nedenli kıymetli olduğunu gelecek nesillere aktarmaktır. Hayvancılık tarafımızda ise bugün Gebze’de yer alan 500 adet büyükbaş hayvan kapasitemizi 1000 başa, Kars’ta yer alan ve şu an için 1000 adet olan büyükbaş hayvan sayımızı 2000 başa çıkarmak gelecek yıllardaki hedeflerim arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ise doğru tarım tarafında üretmiş olduğumuz ilaçsız ve sağlıklı besinleri daha fazla kişiye ulaştırarak, her eve sağlıklı, uygun fiyatlı, kaliteli ürünlerin girebiliyor olmasının mümkün olduğunu insanlara göstermek ve tüm bu süreci onlarla paylaşmak yönündedir. Yine gelişen ve değişen çağ ile birlikte e-ticaret kanalımız olan etin en iyisi yatırımlarımızı ise katlayarak artırmak ve değişen tüketici alışkanlıkları neticesinde bu alandaki operasyonel ağımızı maksimum seviyeye ulaştırmak gelecek yıllardaki planlarımız arasında yer almaktadır."