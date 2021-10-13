Bekmezci, JP Morgan'dan da gemi aldı, denizde büyüyor

AYSEL YÜCEL

Tekstil sektörünün önde gelen gruplarından Bekmezci Ailesi, yatırımcının yeni gözdesi olan denizde büyüyor. Bünyesindeki Beks Denizcilik ile bu yıl tanker piyasasına da giriş yapan şirket, son olarak 35 milyon dolarlık yatırımla ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan True Endurance isimli dökme yük gemisi satın aldı.

10 ayda 5 gemi aldı

Küresel ticaret yükünün yüzde 90’a yakınının taşındığı denizyolunda, pandemiyle birlikte yaşanan darboğazlar, artan talep ve rekor seviyelere ulaşan navlun, tüm dünyada gemi alım-satım piyasasını hareketlendirmiş, günlük kazançları 10 kata yakın artan gemiler, armatörlerin yatırım iştihanı artırmıştı. Birkaç yıldır gemi yatırımı konusunda pasif olan Bekmezci ailesi de navlun fırsatını değerlendiren yatırımcılardan oldu. 2012 yılında inşa edilen ve Liberya bayraklı olan True Endurance, yaklaşık 180 bin DWT kapasiteye sahip. Capasize geminin mevcut draftı 18,2 metre. Geminin uzunluğu 292 metre ve genişliği ise yaklaşık 45.05 metre. True Endurance, Bekmezci ailesinin bu yıl filoya kattığı 5. gemi oldu. Beks Denizcilik, kuru yükten sonra tanker piyasasına da giriş yapmış, Yunanlı armatörden ikinci el gemi almıştı. Ardından yeni yatırım haberi kuru yük tarafından gelmişti. Şirket filosuna yeni bir supramax gemi ekledi. Böylece bu gemi Beks'in bu yıl aldığı üçüncü supramax olmuştu. Şirketin işlettiği gemi sayısı 20’ye yaklaştı.

Yerli filo büyüyor

Tarihi yükselişini sürdüren Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) geçen hafta 5 bin puanı aşarak rekor tazelemişti. Geçen hafta 5 bin 600 puana ulaşan endeks, dün 5 bin 378 puana geriledi. BDI’de son bir yıldaki artış oranı yüzde 210’u aştı. Konteynerde ise bu oran yüzde 300’ü geçmişti. Artan navlun son yıllarda düşüşe geçen Türk filosunu da yeniden büyüme trendine soktu. Yerli filo, 2021’in ilk 9 ayında gerçekleşen yatırımlarla 2.5 milyon DWT’lik bir artış gösterdi.

Ocak 2021’de 28 milyon 929 bin DWT olan 1000 GT üzerindeki Türk sahipli gemi tonajı, bu artışla birlikte 31 milyon 500 bin DWT’yi aştı. Bu dönemde yıl farklı tonaj ve tiplerde 110 gemi filoya katıldı.

Böylece, 2013’ten sonra ilk kez filoda bu oranda bir büyüme gerçekleşti. 9 ayda yaklaşık yüzde 8.6 kapasite artışı sağlayan Türk sahipli deniz ticaret filosu böylece,küreselde bu yıl için beklenen bu yıl yüzde 3,2 civarında büyümeyi yaklaşık olarak üçe katladı. Filo yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Mevcut armatörlerin yanı sıra OBA Makarna, Taban Gıda gibi sektörün yeni oyuncuları da filo yatırımlarını sürdüyor.