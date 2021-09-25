Beko, Marlborough'da inovasyon merkezi açtı

Kerim ÜLKER

Koç Holding'in elektronik ürünleri ve beyaz eşya devi Beko, yurt dışında önemli bir adım daha attı. Beko, İngiltere'nin en büyük karma eğitim veren bağımsız tam pansiyon okulu Marlborough College'da yeni Beko İnovasyon Merkezi'ni resmen açtı.

Yeni merkez 5 milyon sterlin yani bugünkü kurla 61 milyon liraya açılan inovasyon merkezi, sadece son teknoloji eğitim ve öğrenim olanakları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çeşitli alanlarda yerel, ulusal ve küresel işbirliklerinin merkezi haline gelecek. Okuldaki inavaston merkezi, sosyal girişim, mühendislik, teknoloji eğitimleri de verecek.

2016'da da Cambridge'da açmıştı

Marlborough College ve Beko, bu merkezde geleceğin bilim insanlarını ve yenilikçilerini yetiştirmek için birlikte hareket edecek. Merkez, fotovoltaik paneller, doğal havalandırma, azaltılmış su tüketimi kullanan akıllı çevre tasarımına sahip.

Açılış etkinliğine Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu da katıldı. Dünyanın değişik ülkelerinde 20'den fazla Ar-Ge ve inovasyon merkezine sahip olan Beko, 2016'da Cambridge'deki Ar-Ge Merkezinin resmi açılışını yapmıştı.