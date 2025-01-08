Beko, Real Leaders’in 'Dünyanın En Etkili Şirketleri' listesinde birinci sırada

Tüm süreçlerinde karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya odaklanan ev teknolojileri şirketi Beko, Real Leaders’ın '2025 Top Impact Companies' listesinde 17. sıradan 1’inci sıraya tırmanarak yeni bir başarıya imza attı.

Konuya dair değerlendirmede bulunan Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko olarak sürdürülebilirliği çevre odaklı hedeflerin ötesinde, ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak görüyor; bu kapsamda somut adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders’ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız da bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SBTi Onayı...

S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 6. kez zirvede yer alan şirket geçtiğimiz aylarda da, 1,5 derecelik iklim senaryosu ile uyumlu kısa vadeli hedefleri ve net sıfır hedefi için sürdürülebilirlik alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden onay almıştı.

Ödül töreni 3-4 Şubat 2025 tarihinde yapılacak

Dünyayı daha iyi bir yer haline getiren liderleri onurlandıran prestijli bir ödül platformu Real Leaders Impact Awards'ta bu yıl 300’den fazla başvuru değerlendirildi. Değerlendirmeler, şirketlerin misyonlarını, ölçülebilir başarı metriklerini, kültürlerini, liderlik yaklaşımlarını, raporlama süreçlerini ve iş birliklerini içeren altı farklı kriterden en az birini sağlaması esas alınarak yapıldı. Ödül Töreni, şirket CEO’larının katılımıyla 3-4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek.