Beko’dan Avrupa’da 125 milyon euroluk stratejik finansman anlaşması

Beko, İtalya’nın ihracat kredi kuruluşu SACE ile imzaladığı 125 milyon Euro tutarındaki finansman anlaşmasıyla hem bilanço yapısını güçlendirmeyi hem de Avrupa’daki tedarik zinciri iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Finansman işlemi, İtalya-Türkiye İş Forumu kapsamında Roma’da düzenlenen törende duyuruldu.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko’nun Avrupa’daki büyümesinin, Türkiye’nin yurt dışındaki ekonomik temsiline önemli katkı sağladığını belirtti. Ebiçlioğlu, “Bu stratejik kredi anlaşması, uluslararası finans çevrelerinin ülkemize ve Beko’ya duyduğu güvenin göstergesi. Aynı zamanda finansal sağlamlığımızı artırmakla kalmayıp uzun vadeli iş birliklerinin de önünü açıyor” dedi.

Alparslan: Kaynak çeşitliliğimizi artırıyoruz

Beko CFO’su Barış Alparslan ise anlaşmanın şirketin bilanço yapısına katkı sağladığını belirterek, “Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, vade yapımızı optimize ediyoruz. Bu işlem, sadece operasyonel hareket alanımızı artırmakla kalmıyor; aynı zamanda yatırımcıların ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güveni de yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Ricci: SACE’nin Push Stratejisi’nin güçlü bir örneği

SACE CEO’su Alessandra Ricci, Beko ile yapılan bu iş birliğinin İtalyan sanayisi için stratejik önemde olduğunu belirterek, “Push Stratejisi kapsamında yürüttüğümüz bu iş birliği, İtalyan üreticilerin küresel değer zincirlerine erişimini kolaylaştıran başarılı bir örnek oluşturuyor” dedi.

Anlaşma, SACE’nin ithalat bağlantılı teşvik programı olan Push Stratejisi çerçevesinde hayata geçirildi. Bu kapsamda Beko, önümüzdeki dönemde İtalyan şirketlerle çeşitli iş geliştirme etkinliklerine katılarak iş birliğini daha da derinleştirmeyi planlıyor.