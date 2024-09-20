Beko’dan Mısır’a 110 milyon dolarlık ‘stratejik fabrika’
Beko Ortadoğu’da ilk farikasını Mısır’da açtı. Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli’nin açılışına bizzat katıldığı ‹çölün ortasındaki› dev modern fabrika, Beko'nun bölgedeki 500 milyonluk pazara ulaşma stratejisi ile toplam 110 milyon dolarlık yatırımla 2 yılda tamamlandı.
Özlem ERMİŞ BEYHAN
Dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi Beko, Mısır’da açtığı yeni fabrika ile 500 milyonluk pazarın kilidini açacak. STA’larla korunan bölgede ucuz enerji ve işçilik maliyetleri ile üretim yaparak hızla pazarı büyütmeyi planlayan Beko, Mısır ve bölge ülkelerine özel ürün geliştirmek üzere Kahire fabrikasına bir de Ar-Ge merkezi kurdu.
1,5 milyon adet üretim kapasitesiyle açılan Beko Mısır fabrikası, 110 milyon dolarlık yatırımla 2 yılda tamamlandı. Beko fabrikada üretilen, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinelerini bölge ülkelerine sıfır gümrükle ihraç edecek. Fabrikanın açılışına Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Beko CEO’su Hakan Bulgurlu ve Türkiye ile Mısır’dan gazeteciler katıldı.
Üretimin yüzde 60’ı ihraç edilecek
Başkent Kahire yakınlarındaki 10’uncu Ramazan Sanayi Bölgesi’nde 114 bin metrekare alana kurulu beyaz eşya fabrikasında; şirketin Beko, Whirlpool, Ariston, Indesit ve Hitachi markalarında soğutucu ve pişirici ürünleri ile bulaşık makinesi üretilecek. Yıllık 1,5 milyon kapasiteli fabrikadaki üretimin yüzde 60’ı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Üretimin geri kalanıyla Mısır’ın iç ihtiyacını karşılayacak olan fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek.
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, STA’ların ve çoklu ticaret anlaşmalarının ticaretin yönünü belirlediğini anlattığı konuşmasında, bir soru üzerine siyasi olaylardan bağımsız bir yatırımcı olarak Mısır’da hep özenli bir muameleye tabi tutulduklarını söyledi.
Ebiçlioğlu, şu bilgileri verdi: “Cumhuriyetimiz ile neredeyse yaşıt olan Koç Holding, 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanırken, dünya çapında 137 bine yakın çalışanıyla 155’ten fazla ülkede faaliyet göstermenin gururunu yaşıyor. Bugün Koç Holding, 194’üncü sırada yer aldığı Fortune 500 listesinde bulunan tek Türk şirketi. Beko ile Afrika açılımını bir adım daha ileriye taşıyoruz.
2011 yılında Defy markası ile girdiğimiz Güney Afrika pazarının lideriyiz ve hâlihazırda buradan 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 114 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu ve düşük penetrasyon oranlarıyla cazip bir pazar olan Mısır’da açtığımız yeni fabrika Beko’yu bölgedeki rekabette öne çıkartacak. Afrika kıtasına açılan bir kapı konumundaki Mısır’daki fabrikamız ile tüm Kuzey Afrika’nın ihtiyaçlarına yanıt verirken, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapacağız. Avrupa’da beyaz eşya sektörünün öncüsü şirketimiz iddiasını tüm Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyacak.”
Beko CEO’su Hakan Bulgurlu da 2022 yılında temelleri atılan fabrikanın inşaatında çöl fırtınalarına rağmen planlarını aksatmadıklarını anlattı. Bulgurlu, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi bizim için kritik pazarlar arasında yer alıyor.
Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir köprü gören bu coğrafya, 500 milyonluk nüfusu ve 13 milyonluk beyaz eşya pazar hacmi ile önemli bir potansiyel barındırıyor. Beko olarak bu pazarda 6 ana beyaz eşya grubunda ilk 3 şirketten biriyiz; bulaşık makinesi kategorisinde ise pazar lideriyiz. 5 yıl içerisinde gelirlerimizi iki katına çıkararak bölgede lider pozisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Hakan Bulgurlu, Beko’da odağına aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımını Mısır’a da taşımış. Bulgurlu, “Mimarisinden malzeme seçimine, üretim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasarlanan fabrikamız; su, enerji verimliliği ve atık yönetimi ile tüketicilerimiz ve gezegenimiz için katma değer yaratacak. Teknolojisi ile de öncü olan tesisimiz, üretim otomasyonunda en son yeniliklere sahip.
Gelişmiş robotlar, Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve güçlü dijital üretim altyapısı ile en yüksek verimlilik ve kalite standartları hedeflenerek faaliyet göstereceğiz. Tüm dünyada geçerliliği bulunan yeşil bina sertifikası LEED’in altın standartlarına uygun olarak hayata geçirilen üretim merkezimiz, yağmur suyu geri kazanım sistemleri ve kapsamlı atık yönetimi stratejileri gibi öncü özellikleriyle bölgedeki üretim sahalarına örnek teşkil edecek” şeklinde konuştu.
Ar-Ge merkezi sayısı 31’e ulaştı
Beko, Mısır’da üretim tesisi ile birlikte Mısır Ar-Ge merkezini de hayata geçirdi. Beko’nun 12 ülkede bulunan 31 Ar-Ge ve tasarım merkezi 2 bin 500’den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapıyor. 1.500 metrekare alana yayılan Mısır’daki Ar-Ge merkezinde; uluslararası standartlara uygun laboratuvarlar, yeni fikir geliştirme alanları ve pişirme deneyim merkezi bulunuyor. 21 mühendis ve araştırmacının görev yapacağı Ar- Ge merkezinde bölgesel alışkanlıklara uygun teknolojiler ve uygulamalar geliştirilecek. Ar-Ge merkezi, ayrıca yerel üniversitelerle ortak araştırma projeleri ve yerel paydaşlarla iş birlikleri kurma imkânı da sağlayacak. Beko, 31 Ar-Ge merkezi birbiri ile bağlantılı çalışıyor, ortak proje havuzları bulunuyor.
Mısır’daki büyük devalüasyonda iş yapma tecrübesi konuştu
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, bir soru üzerine, dezenlasyon sürecinin etkilerini hissettiklerini belirterek, “Enflasyon hiçbir şirketin istemeyeceği bir ortam yaratıyor. Bu süreçte odağımız ihracat, ihracat pazarlarına odaklanıyoruz ancak Türkiye’deki yatırımlarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi. Elbiçlioğlu, Mısır’da yaşanan devalüasyonda da sahip oldukları iş yapma tecrübesinin faydasını gördüklerini söyledi.
Mısırlıların air-fry’ı gazlı
-Mısır’da doğalgaz keşfi sonrası ana enerji kaynağı gaz. Beko bölgeye özel gazlı air-fry üretmiş.
-Ülkede beyaz eşya satan toplam 2 bine yakın mağaza var. Bunların 400’ünde Beko ürünleri satılıyor.
-Sadece Beko satılan 13 mağaza var. Diğer mağazaların da aşama aşama Türkiye’ye benzer bir sisteme dönüşmesi planlanıyor.
-Beko ürünleri Mısır beyaz eşya fiyatları yaklaşık yüzde 75 üzerinde. Beko üst segment marka olarak konumlanmış durumda.
- + Yeni fabrikada saniyede 2 beyaz eşya üretilecek. Fabrika hızla kapasite artırmaya imkan verecek şekilde tasarlanmış.
Ekosistem de ihraç edecek
Beko, Mısır’da üretime başlayınca, Türkiye’deki ekosisteminin bu ülkede üretim yapması için bir yol açmış. Halen üretimde kullanılan malzemelerin %70’i Türkiye’den, ancak özellikle Beko’nun ürün tedarik ettiği yerli teknoloji firmalarının da ülkede yatırım yapması ile bu oranın artması öngörülüyor. Türkiye’de çok güçlü bir yan sanayi olduğunu vurgulayan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Mısır’daki fabrika yatırımı, Türkiye’nin bölgedeki atılımlarına ivme kazandıraktır. Mısır fabrikamız ile 5 yıllık dönemde iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticarete ulaşarak, ülkemiz için artı değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.