Beko’dan Mısır’a 110 milyon dolarlık ‘stratejik fabrika’

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi Beko, Mısır’da açtığı yeni fabri­ka ile 500 milyonluk pazarın ki­lidini açacak. STA’larla korunan bölgede ucuz enerji ve işçilik ma­liyetleri ile üretim yaparak hızla pazarı büyütmeyi planlayan Be­ko, Mısır ve bölge ülkelerine özel ürün geliştirmek üzere Kahire fabrikasına bir de Ar-Ge merke­zi kurdu.

1,5 milyon adet üretim kapasitesiyle açılan Beko Mısır fabrikası, 110 milyon dolarlık ya­tırımla 2 yılda tamamlandı. Beko fabrikada üretilen, buzdolabı, fı­rın ve bulaşık makinelerini böl­ge ülkelerine sıfır gümrükle ihraç edecek. Fabrikanın açılışına Mı­sır Başbakanı Mustafa Madbuli, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiç­lioğlu ve Beko CEO’su Hakan Bul­gurlu ve Türkiye ile Mısır’dan ga­zeteciler katıldı.

Üretimin yüzde 60’ı ihraç edilecek

Başkent Kahire yakınlarındaki 10’uncu Ramazan Sanayi Bölge­si’nde 114 bin metrekare alana ku­rulu beyaz eşya fabrikasında; şir­ketin Beko, Whirlpool, Ariston, Indesit ve Hitachi markalarında soğutucu ve pişirici ürünleri ile bulaşık makinesi üretilecek. Yıl­lık 1,5 milyon kapasiteli fabrikada­ki üretimin yüzde 60’ı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Üretimin geri kalanıyla Mısır’ın iç ihtiyacını karşılayacak olan fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiç­lioğlu, STA’ların ve çoklu ticaret anlaşmalarının ticaretin yönü­nü belirlediğini anlattığı konuş­masında, bir soru üzerine siyasi olaylardan bağımsız bir yatırımcı olarak Mısır’da hep özenli bir mu­ameleye tabi tutulduklarını söy­ledi.

Ebiçlioğlu, şu bilgileri verdi: “Cumhuriyetimiz ile neredeyse yaşıt olan Koç Holding, 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanırken, dünya çapında 137 bine yakın ça­lışanıyla 155’ten fazla ülkede faa­liyet göstermenin gururunu yaşı­yor. Bugün Koç Holding, 194’üncü sırada yer aldığı Fortune 500 lis­tesinde bulunan tek Türk şirketi. Beko ile Afrika açılımını bir adım daha ileriye taşıyoruz.

2011 yılın­da Defy markası ile girdiğimiz Gü­ney Afrika pazarının lideriyiz ve hâlihazırda buradan 32 ülkeye ih­racat gerçekleştiriyoruz. 114 mil­yonluk nüfusu, coğrafi konumu ve düşük penetrasyon oranlarıyla ca­zip bir pazar olan Mısır’da açtığı­mız yeni fabrika Beko’yu bölgede­ki rekabette öne çıkartacak. Afrika kıtasına açılan bir kapı konumun­daki Mısır’daki fabrikamız ile tüm Kuzey Afrika’nın ihtiyaçlarına ya­nıt verirken, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapacağız. Avrupa’da beyaz eşya sektörünün öncüsü şirketimiz iddiasını tüm Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyacak.”

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu da 2022 yılında temelleri atılan fab­rikanın inşaatında çöl fırtınaları­na rağmen planlarını aksatmadık­larını anlattı. Bulgurlu, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi bizim için kritik pazarlar arasında yer alıyor.

Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir köprü gören bu coğrafya, 500 milyonluk nüfusu ve 13 milyonluk beyaz eşya pazar hacmi ile önemli bir potansiyel barındırıyor. Beko olarak bu pazarda 6 ana beyaz eş­ya grubunda ilk 3 şirketten biriyiz; bulaşık makinesi kategorisinde ise pazar lideriyiz. 5 yıl içerisinde gelirlerimizi iki katına çıkararak bölgede lider pozisyonuna ulaş­mayı hedefliyoruz” dedi.

Hakan Bulgurlu, Beko’da odağına aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımını Mı­sır’a da taşımış. Bulgurlu, “Mima­risinden malzeme seçimine, üre­tim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasar­lanan fabrikamız; su, enerji verim­liliği ve atık yönetimi ile tüketici­lerimiz ve gezegenimiz için katma değer yaratacak. Teknolojisi ile de öncü olan tesisimiz, üretim oto­masyonunda en son yeniliklere sa­hip.

Gelişmiş robotlar, Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve güçlü dijital üretim altyapısı ile en yüksek verimlilik ve kalite standartları hedeflenerek faaliyet göstereceğiz. Tüm dünyada geçer­liliği bulunan yeşil bina sertifikası LEED’in altın standartlarına uy­gun olarak hayata geçirilen üre­tim merkezimiz, yağmur suyu ge­ri kazanım sistemleri ve kapsamlı atık yönetimi stratejileri gibi öncü özellikleriyle bölgedeki üretim sa­halarına örnek teşkil edecek” şek­linde konuştu.

Ar-Ge merkezi sayısı 31’e ulaştı

Beko, Mısır’da üretim tesisi ile birlikte Mısır Ar-Ge merkezini de hayata geçirdi. Beko’nun 12 ülke­de bulunan 31 Ar-Ge ve tasarım merkezi 2 bin 500’den fazla araş­tırmacıya ev sahipliği yapıyor. 1.500 metrekare alana yayılan Mı­sır’daki Ar-Ge merkezinde; ulus­lararası standartlara uygun labo­ratuvarlar, yeni fikir geliştirme alanları ve pişirme deneyim mer­kezi bulunuyor. 21 mühendis ve araştırmacının görev yapacağı Ar- Ge merkezinde bölgesel alışkan­lıklara uygun teknolojiler ve uygu­lamalar geliştirilecek. Ar-Ge mer­kezi, ayrıca yerel üniversitelerle ortak araştırma projeleri ve yerel paydaşlarla iş birlikleri kurma im­kânı da sağlayacak. Beko, 31 Ar-Ge merkezi birbiri ile bağlantılı çalı­şıyor, ortak proje havuzları bulu­nuyor.

Mısır’daki büyük devalüasyonda iş yapma tecrübesi konuştu

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, bir soru üzerine, dezenlasyon sürecinin etkilerini hissettiklerini belirterek, “Enflasyon hiçbir şirketin istemeyeceği bir ortam yaratıyor. Bu süreçte odağımız ihracat, ihracat pazarlarına odaklanıyoruz ancak Türkiye’deki yatırımlarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi. Elbiçlioğlu, Mısır’da yaşanan devalüasyonda da sahip oldukları iş yapma tecrübesinin faydasını gördüklerini söyledi.

Mısırlıların air-fry’ı gazlı

-Mısır’da doğalgaz keşfi sonrası ana enerji kaynağı gaz. Beko bölgeye özel gazlı air-fry üretmiş.

-Ülkede beyaz eşya satan toplam 2 bine yakın mağaza var. Bunların 400’ünde Beko ürünleri satılıyor.

-Sadece Beko satılan 13 mağaza var. Diğer mağazaların da aşama aşama Türkiye’ye benzer bir sisteme dönüşmesi planlanıyor.

-Beko ürünleri Mısır beyaz eşya fiyatları yaklaşık yüzde 75 üzerinde. Beko üst segment marka olarak konumlanmış durumda.

- + Yeni fabrikada saniyede 2 beyaz eşya üretilecek. Fabrika hızla kapasite artırmaya imkan verecek şekilde tasarlanmış.

Ekosistem de ihraç edecek

Beko, Mısır’da üretime başlayınca, Türkiye’deki ekosisteminin bu ülkede üretim yapması için bir yol açmış. Halen üretimde kullanılan malzemelerin %70’i Türkiye’den, ancak özellikle Beko’nun ürün tedarik ettiği yerli teknoloji firmalarının da ülkede yatırım yapması ile bu oranın artması öngörülüyor. Türkiye’de çok güçlü bir yan sanayi olduğunu vurgulayan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Mısır’daki fabrika yatırımı, Türkiye’nin bölgedeki atılımlarına ivme kazandıraktır. Mısır fabrikamız ile 5 yıllık dönemde iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticarete ulaşarak, ülkemiz için artı değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.